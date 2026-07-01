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RUSI SE NISU OGLASILI

Niz ruskih napada na Ukrajinu: Dronom pogodili bus, mrtvih ima i u udaru na benzinsku

Piše 24sata,
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Niz ruskih napada na Ukrajinu: Dronom pogodili bus, mrtvih ima i u udaru na benzinsku
Foto: Vojna administracija Hersonske oblasti
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Dan ranije jedan je muškarac poginuo nakon ruskog napada na osobni automobil, također u Hersonu.

Niz ruskih napada pogodio je brojne dijelove Ukrajine.  Jedna žena je ubijena, a tri osobe su ozlijeđene u ruskom napadu na benzinske postaje u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk, objavio je u utorak regionalni guverner Oleksandr Hanža u srijedu na Telegramu

Osim tog napada, dvoje ljudi je poginulo u ruskom napadu dronom na autobus u Hersonu. Uz to, ozlijeđeno je petero ljudi. 

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- Ruske snage napale su autobus dronom u Centralnom okrugu Hersona oko 7 sati - naveo je načelnik Hersonske oblasne vojne uprave Oleksandr Prokudin, piše Ukrainska Pravda.

Dan ranije jedan je muškarac poginuo nakon ruskog napada na osobni automobil, također u Hersonu.

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