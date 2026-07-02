SCENE UŽASA Strašan napad na Kijev: Dronovima i raketama zasuli glavni grad, ima i mrtvih

Ruski napadi projektilima i dronovima potresli su Kijev u ranim jutarnjim satima u četvrtak, uzrokujući smrt najmanje jedne osobe i ozlijedivši njih 11. Diljem grada i okolne regije izbili su požari, a napad je uslijedio nedugo nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva priprema "masovni napad". Od početka invazije u veljači 2022. godine, Rusija neprestano izvodi napade projektilima i bespilotnim letjelicama na ukrajinske gradove, a glavni grad je redovito na meti.

Napad u četvrtak dogodio se nakon što je ukrajinsko zrakoplovstvo izdalo upozorenje o približavanju balističkih projektila glavnom gradu. Gotovo istovremeno, predsjednik Zelenski prekinuo je svoj posjet Dublinu u srijedu, nakon što je primio obavještajne podatke koji su ukazivali na neposrednu opasnost od velikog ruskog udara na njegovu zemlju, piše BBC.

Foto: Valentyn Ogirenko

Novinari agencije France-Presse koji su se nalazili u središnjem i istočnom dijelu Kijeva izvijestili su da su čuli više od 12 eksplozija. Svjedočili su prizorima stanovnika, od kojih su neki bili s djecom i kućnim ljubimcima, kako žurno traže spas u postajama podzemne željeznice koje se koriste kao skloništa od zračnih napada. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko oglasio se putem aplikacije Telegram kako bi obavijestio javnost o situaciji.

"Kijev je pod napadom balističkih projektila i dronova, eksplozije se čuju po cijelom gradu", stajalo je u njegovoj objavi.

Tragične posljedice i potraga za preživjelima

U napadima je poginula jedna osoba, a ozlijeđeno je njih 11, objavile su gradske vlasti u odvojenim priopćenjima. Gradonačelnik Kličko također je izvijestio da su ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina srušene deveterokatnice, što ukazuje na silinu udara.

Guverner Kijevske regije, Mikola Kalašnik, potvrdio je putem Telegrama da je napad prouzročio požare i oštetio zgrade diljem cijele regije. Naveo je da je napad izveden kombinacijom "dronova, balističkih projektila i krstarećih raketa". Hitne službe borile su se s gašenjem požara koji su izbili u skladištima i jednoj kući u okrugu Buča, dok su oštećenja na drugim kućama, studentskom domu i vozilima zabilježena na različitim lokacijama. Stanovnici koji su noć proveli u skloništima opisali su teške uvjete i psihološki pritisak stalnih prijetnji.

Foto: Anna Voitenko

​- Teško je. Moja kći je navikla spavati u potpunoj tišini i mraku, ali ovdje joj stalno nešto odvraća pozornost - rekla je za AFP 32-godišnja Katerina Kučerijava.

​- Ovdje je jako svjetlo, psi laju, a okolo su druga djeca. To je naša stvarnost - dodala je.

Foto: Valentyn Ogirenko

Predsjednik Zelenski je još u srijedu, prije povratka u zemlju, upozorio na nadolazeću opasnost. U svom obraćanju pozvao je građane na maksimalan oprez. Naglasio je kako obavještajni podaci ukazuju na to da se ruski predsjednik Vladimir Putin "već duže vrijeme priprema za ovaj masovni napad".

​- Pozivam naš narod da bude izuzetno oprezan, da zaštiti sebe i svoju djecu i, naravno, svoje obitelji te da potraži zaklon u skloništima - rekao je na konferenciji za novinare.

Zbog intenziteta napada u susjednoj Ukrajini, Poljska je aktivirala svoje borbene zrakoplove kako bi zaštitila vlastiti zračni prostor. Oružane snage zemlje opisale su ovaj potez kao "preventivnu" mjeru. U objavi na društvenoj mreži "X", poljska vojska je navela: "Ovi potezi su preventivne prirode i imaju za cilj osigurati i zaštititi zračni prostor, posebno u područjima uz ugrožena područja". Poljska je članica NATO saveza i potpisnica članka pet povelje, koji nalaže da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice.

*uz korišteje AI-ja