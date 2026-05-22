Anušić se pohvalio rekordnim odazivom na vojnu obuku: 'To nijedna europska zemlja nema'

"Od ukupno pozvanih mladića njih 97 posto je odlučilo služiti svojoj državi, samo tri posto imaju priziv savjesti. Te postotke nijedna europska zemlja ne može dohvatiti", kazao je Anušić u uvodnom obraćanju na konferenciji "Hrvatska i Europa na prekretnici", u organizaciji hrvatskog eurozastupnika Karla Resslera. Ministar je dodao je da u razgovorima sa svojim kolegama doznaje da druge zemlje "imaju problem uopće uvesti (vojnu obuku), a kamoli postići tako velik odaziv".

Broj ročnika u drugom naraštaju TVO-a, koji je počeo 18. svibnja, povećan je s 800 na 900.

Anušić je rekao da "nevjerojatno velik postotak" odaziva ulijeva golemu nadu u modernizaciju oružanih snaga te popunu njihovog profesionalnog i pričuvnog sastava.

Osim Hrvatske, obveznu vojnu obuku u Europskoj uniji imaju još samo Danska, Estonija, Finska, Grčka, Latvija, Litva i Švedska.

Iskustva koje hrvatski vojnici iz misija diljem Europe i svijeta donose u domovinu su neprocjenjiva, zbog čega je Anušić kazao da suradnja oružanih snaga s drugim zemljama ne smije biti ograničena, dodajući da to vidi kao jedan od političkih problema koji bi trebalo rješavati i gdje je potreban konsenzus.

Anušić je istaknuo da je ministarstvo obrane u protekle dvije godine uložilo 150 milijuna eura u hrvatske tvrtke obrambene industrije, za koje je kazao da "gaze velikim koracima na svjetskom i europskom tržištu".

Kao primjere je naveo kompanije Orqa, DOK-ING, HS Produkt, Đuro Đaković i Končar, dodajući da se preko 180 tvrtki u Hrvatskoj bavi "proizvodnjom i razvojem patenata u obrambenoj industriji", što je nazvao velikom prilikom za hrvatsko gospodarstvo, ali i bolju sigurnosnu situaciju.

Rekavši da mnoge države "žive" isključivo od obrambene industrije i spomenuvši Izrael kao primjer, kazao je da ne vidi problem da Hrvatska ovaj trenutak iskoristi za stvaranje potpuno nove gospodarske grane koja će se razvijati upravo na obrambenoj industriji.

Konferencija okuplja brojne sudionike radi rasprave o ključnim izazovima s kojima se suočavaju Hrvatska i EU od sigurnosti i obrane, konkurentnosti i geopolitičkih promjena do situacije u hrvatskom susjedstvu te širih društvenih i identitetskih pitanja, ističe se u priopćenju Resslerovog ureda.