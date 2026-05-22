Nizozemska bolnica primila pacijenta s "blagom sumnjom" na zarazu ebolom

Piše HINA,
Foto: Piroschka Van De Wouw

Pacijent je smješten na promatranje u specijaliziranu izolacijsku jedinicu, priopćila je Sveučilišna bolnica Radboud, smještena u Nijmegenu na istoku Nizozemske

Nizozemska bolnica objavila je u petak da je primila pacijenta s "blagom sumnjom" na zarazu virusom ebole te dodala da će rezultati testiranja biti poznati ovog vikenda, prenosi AFP. 

Pacijent je smješten na promatranje u specijaliziranu izolacijsku jedinicu, priopćila je Sveučilišna bolnica Radboud, smještena u Nijmegenu na istoku Nizozemske.

Bolnica nije otkrila detalje o pacijentu ili njegovom nedavnom kretanju.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je ranije u petak da izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada predstavlja "vrlo visok" rizik za javno zdravlje u zemlji, u odnosu na "visoki" rizik ranije. 

Rizik od pandemije ebole u Kongu na vrlo visokoj razini

Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da postoji sumnja na 750 zaraženih te 177 smrtnih slučajeva vjerojatno povezanih s virusom u DR Kongu. 

U toj nizozemskoj bolnici 12 članova osoblja stavljeno je u karantenu 11. svibnja pošto su liječili pacijenta pozitivnog na hantavirus evakuiranog s kruzera MV Hondius.

Tijekom vađenja krvi i uzimanja urina zaraženom pacijentu nisu se pridržavali strogih protokola. 

