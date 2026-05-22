Pa neće valjda opet lockdown. Rizik od pandemije ebole u Kongu na vrlo visokoj razini

Piše HINA,
Soj virusa za koji ne postoji odobreno cjepivo ni lijek, WHO je u nedjelju proglasio međunarodnom zdravstvenom prijetnjom

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla je procjenu rizika na "visoku razinu" da se soj ebole bundibugyo pretvori u nacionalnu epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo.

„Sada podižemo procjenu rizika na vrlo visoku na nacionalnoj razini, visoku na regionalnoj te nisku na globalnoj razini”, rekao je novinarima čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dosad su potvrđena 82 slučaja zaraze u DR Kongu, za sedmero ljudi je potvrđeno da su umrli od ebole, dok je pod sumnjom još 177 smrtnih slučajeva i 750 zaraženih.

Situacija u Ugandi je zasad stabilna, rekao je čelnik WHO-a. Mjere poduzete u toj zemlji, uključujući i intenzivno praćenje kontakata i otkazivanje masovnih okupljanja, pokazale su se učinkovitima u obuzdavanju širenja virusa, dodao je.

"Potencijal da se ovaj virus brzo proširi je visok, vrlo visok, i to je promijenilo cijelu dinamiku", rekao je Abdirahman Mahamud, čelnik WHO-a za hitne zdravstvene situacije.

Potvrđeno je da američki državljanin koji je radio u Kongu zaražen virusom te je prebačen u Njemačku na skrb.

"Također smo svjesni današnjeg izvješća o još jednom američkom državljaninu s visokorizičnim kontaktom koji je prevezen u Češku", dodao je Tedros.

Glavna znanstvenica WHO-a Sylvie Briand rekla je postoje obećavajući rezultati da bi se antivirusni lijek obeldesivir mogao koristiti među kontaktima ebole da se spriječi širenje bolesti.

WHO je naglasio da je epidemija vjerojatno počela prije dva mjeseca, no proglašena je tek prošli petak.

"Pokušavamo se vratiti unatrag kako bismo zaista stavili pod kontrolu ovu epidemiju. S obzirom na to da se virus još uvijek prenosi, broj će još neko vrijeme nastaviti rasti", rekla je predstavnica WHO-a u Demokratskoj Republici Kongo, Anne Ancia.

