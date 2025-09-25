Nizozemska i Uganda surađivat će na vraćanju imigranata kojima je odbijen azil

Nizozemski ministar za migraciju i vanjske poslove David van Weel i njegov ugandski kolega Odongo Jeje Abubakhar potpisali su o tome pismo namjere u New Yorku, gdje sudjeluju na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Taj će se sustav primjenjivati samo na osobe iz Ugandi susjednih zemalja kojima je naređeno da moraju napustiti Nizozemsku, ali se ne mogu direktno ili dobrovoljno vratiti u svoje zemlje u razumnom vremenskom roku. Te će osobe, prije nego se vrate u svoju zemlju, biti privremeno smještene u Ugandi.

U ožujku je Europska komisija predložila da se državama članicama dopusti osnivanje migrantskih centara u zemljama izvan EU-a za ljude kojima je odbijen zahtjev za azilom.

Zakonitost plana prema nizozemskom i međunarodnom pravu ostaje nejasna. Sličan sporazum između Ujedinjenog Kraljevstva i Ruande suočio se s pravnim preprekama i na kraju je odbačen a da nitko nije poslan u Ruandu nakon što je laburistička vlada preuzela vlast prošle godine.

U 2024. godini u Nizozemsku je ušlo 32.175 tražitelja azila, što je pad od 16% u usporedbi s 2023. godinom.

Uganda graniči s Južnim Sudanom, Tanzanijom, Ruandom, Kenijom i DR Kongom.