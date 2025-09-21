Obavijesti

News

200 FALSIFICIRANIH DOKUMENATA

Božinović o migrantima: 'Ljudi koje primamo nemaju kaznena djela, ali ipak postoji siva zona'

Piše HINA,
Božinović o migrantima: 'Ljudi koje primamo nemaju kaznena djela, ali ipak postoji siva zona'
Dakle, u svakom trenutku Hrvatska je jedna od zemalja koja je 24 sata sa svim svojim institucijama, prije svega policijom i ministarstvom unutarnjih poslova, uključena u sve što nam se događa, naglasio je Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u nedjelju da je u Hrvatsku tijekom ove godine deportirano 1.047 migranata, a iz Hrvatske je deportirano više od 6.600 ilegalnih migranata. Gostujući u Dnevniku RTL-a Božinović je kazao da ljudi koje Hrvatska prihvaća nemaju kaznena djela.

- Mi imamo određene sumnje na neke pojedince. To je mali broj ljudi koji su zapravo u detenciji. I oni su tamo dok postoji interes sigurnosnih službi Hrvatske da budu tu. I da od njih zapravo dobijemo informacije koje su nam bitne, kazao je.

Nikad nije bilo više od oko 700 ljudi koji su jednu noć i više proveli u Hrvatskoj. Dakle, u svakom trenutku, od samog početka, Hrvatska je jedna od zemalja koja je 24 sata sa svim svojim institucijama, prije svega policijom i ministarstvom unutarnjih poslova, uključena u sve što nam se događa, naglasio je Božinović.

Osvrćući se na pitanje o optužbama desnica za tajne letove kojima se primaju migranti iz zapadnih zemalja, Božinović je kazao da nema tajnih letova, ali da zračne luke ne objavljuju letove koji su za readmisiju puno jednostavniji, jer se preko komercijalnih kompanija za svaku osobu moraju osigurati dva pratitelja. Dodao je da Hrvatska svaka tri mjeseca daje popis svih koji su vraćeni iz drugih zemalja EU.

Govoreći o zakonitim migracijama koje potiče i Hrvatska i Europa, u koje spada i strana radna snaga, Božinović je rekao da je od 15. ožujka, kada je Zakon stupio na snagu, utvrđeno više od 8.000 nepravilnosti, a više od 5.500 prekršajnih prijava te da ima 200 falsificiranih dokumenata.

- Postoji siva zona na koju mi nismo računali da će je neki poslodavci koristiti kako bi lovili u mutnom. Tome ćemo stati na kraj, to sam rekao već tada kad smo donosili izmjene zakona, kazao je.

Podsjetio je da je ponuđeno poslodavcima više od deset tisuća vaučera da radnici uče hrvatski jezik.

- To je dobro i za te ljude, bolje se osjećaju kao hrvatski građani, a u konačnici to su onda i bolji radnici kad se na taj način integriraju u društvu. Međutim, oni to nisu koristili i sad ćemo ih izmjenama zakona natjerati da to koriste, kazao je.

