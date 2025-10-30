Obavijesti

PREBROJALI GLASOVE

Nizozemska: Krajnja desnica izgubila, rezultati izbora otvaraju put centrističkoj vladi

Piše Hina,
Nizozemska: Krajnja desnica izgubila, rezultati izbora otvaraju put centrističkoj vladi
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Iduća nizozemska vlada vjerojatno će biti formirana bez krajnje desnice nakon što je protuislamska stranka Geerta Wildersa na izborima u srijedu izgubila veći broj mandata, a centristički D66 stekao podršku

Nakon 98 posto prebrojanih glasova D66 i Wildersov PVV u četvrtak su izjednačeni, a projekcije pokazuju da će obje stranke imati 26 mjesta u donjem domu parlamenta koji broji 150 zastupnika. Sve umjerene stranke odbacile su ulazak u koaliciju s Wildersom nakon što je srušio prethodnu koaliciju predvođenu njegovom strankom. To mu ne ostavlja druge opcije za postizanje većine, prenosi Reuters. 

Čelnik D66-a Rob Jetten u stožeru stranke rekao je da je Nizozemskoj i svijetu pokazano da je „moguće pobijediti populističke i ekstremno-desne pokrete”. 

„Milijuni Nizozemaca danas su okrenuli stranicu i rekli zbogom politici negativnosti, mržnje i beskrajnih 'mi to ne možemo'”. 

Za Wildersa rezultati izbora predstavljaju poraz jer je do srijede u donjem domu imao 37 zastupnika. 

Izbori u Nizozemskoj: Rob Jetten na putu da postane najmlađi i prvi gay premijer

Izbori u Nizozemskoj smatrani su ispitom dosega krajnje desnice u Europi.

Njihov ishod mogao bi se protumačiti kao pokazatelj pada njezine privlačnosti europskim stanovnicima, piše Reuters.

Stranke se sada pripremaju na pregovore o idućoj vladi, no zbog samo tri tisuće glasova razlike između vodeće dvije bit će potrebno još nekoliko dana do proglašenja pobjednika i početka razgovora. 

U nizozemskoj mandat za sastavljanje vlade tradicionalno prva dobiva stranka koja je dobila najviše glasova. 

