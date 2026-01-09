Nizozemska: Pregovori vode prema novoj manjinskoj vladi

Pregovori o novoj nizozemskoj vladi krenuli su u smjeru formiranja za tu zemlju neuobičajene manjinske vlade, rekao je u petak čelnik jedne od triju potencijalnih članica nove koalicije.

Pregovori se nastavljaju između centrističke, proeuropske stranke D66, konzervativnih demokršćana te desnog VVD-a.

Ta bi koalicija imala 66 od ukupno 150 mjesta u donjem domu nizozemskog parlamenta, pa bi bila primorana tražiti podršku za svoju politiku pojedinačno za svaku mjeru.

Nizozemsku u pravilu predvode većinske vlade, no sve fragmentiraniji politički krajolik otežava njezino forimranje.

Nakon izbora u listopadu sve su umjerene stranke odbacile suradnju s protuislamskom strankom PVV Geerta Wildersa, članicom prošle vladajuće koalicije.

VVD je odbacio suradnju s lijevom kombinacijom zelenih i laburista, što je bila jedina opcija za većinsku vladu.

D66, pobjednik prošlogodišnjih izbora, odbacio je da u koaliciji sudjeluje europskeptični, konzervativni JA21, s kojim bi ona imala 75 zastupnika.