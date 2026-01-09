Obavijesti

NEOBIČAN RASPLET

Nizozemska: Pregovori vode prema novoj manjinskoj vladi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Piroschka Van De Wouw

Centristi, demokršćani i liberali nemaju većinu u parlamentu pa bi novu vladu morali 'krpati' glasovima oporbe, nakon što su sve druge kombinacije propale

Admiral

Pregovori o novoj nizozemskoj vladi krenuli su u smjeru formiranja za tu zemlju neuobičajene manjinske vlade, rekao je u petak čelnik jedne od triju potencijalnih članica nove koalicije. 

Pregovori se nastavljaju između centrističke, proeuropske stranke D66, konzervativnih demokršćana te desnog VVD-a. 

Ta bi koalicija imala 66 od ukupno 150 mjesta u donjem domu nizozemskog parlamenta, pa bi bila primorana tražiti podršku za svoju politiku pojedinačno za svaku mjeru. 

Nizozemsku u pravilu predvode većinske vlade, no sve fragmentiraniji politički krajolik otežava njezino forimranje.

Nakon izbora u listopadu sve su umjerene stranke odbacile suradnju s protuislamskom strankom PVV Geerta Wildersa, članicom prošle vladajuće koalicije. 

VVD je odbacio suradnju s lijevom kombinacijom zelenih i laburista, što je bila jedina opcija za većinsku vladu. 

D66, pobjednik prošlogodišnjih izbora,  odbacio je da u koaliciji sudjeluje europskeptični, konzervativni JA21, s kojim bi ona imala 75 zastupnika. 

