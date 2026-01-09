FOTO Oluja Goretti smrznula Europu: Iznimni minusi, vjetar od 200 km/h, snježne mećave

Oluja Goretti u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, snježna oluja Elli u Njemačkoj: dio Europe pogođen valom hladnoće suočen je s novim vremenskim nepogodama koje su uzrokovale prekide u opskrbi električnom energijom i poremećaje u prometu.

U Francuskoj "vjetrovi slabe", ali su "pljuskovi koji se stvaraju u pozadini poremećaja praćeni jakim naletima vjetra", upozorio je Météo France.

Vlasti i dalje preporučuju ograničavanje kretanja, a brojna pala stabla ometaju cestovni i željeznički promet.

Prema upravitelju elektroenergetske mreže, u petak je 380.000 kućanstava bilo bez električne energije.

Nalet vjetra od 213 kilometara na sat zabilježen je u departmanu Mancheu (sjeverozapad), gdje su škole i dalje zatvorene.

Većina intervencija odnosila se na padove stabala i oštećene električne vodove i krovove.

Na sjeveru je teško ozlijeđena jedna osoba.

Luka Dieppe (sjeverozapad) zatvorena je zbog porasta razine vode pod utjecajem oluje, koja je također uzrokovala "znatne poplave" u Étretatu i Fécampu (sjeverozapad), objavile su vlasti.

Foto: Russell Cheyne

Ujedinjeno Kraljevstvo

Oluja Goretti, praćena obilnim snježnim padalinama, zahvatila je od četvrtka navečer i Ujedinjeno Kraljevstvo. Naleti vjetra koji su dosezali gotovo 160 kilometara na sat pogodili su tijekom noći jugozapadnu Englesku i Wales, ostavivši desetke tisuća kućanstava bez struje, rušeći stabla i ometajući putovanja.

Nakon crvenog upozorenja zbog olujnih vjetrova u četvrtak za otočje Scilly i veći dio Cornwalla na jugozapadu Engleske, veći dio zemlje u petak je prešao u žuto upozorenje, uz očekivane obilne snježne padaline, poledicu i kišu u Škotskoj, Walesu, Sjevernoj Irskoj i sjevernoj Engleskoj.

Ipak, prema Met Officeu, utjecaj ovih vremenskih uvjeta ne bi trebao biti osobito ozbiljan.

Oko 57.000 kućanstava i dalje je bez električne energije, prema dobavljaču energije National Grid. Više od 250 škola i dalje je zatvoreno u Škotskoj. Svi vlakovi u Cornwallu obustavljeni su.

London je izbjegao najgore. Pedesetak letova otkazano je u zračnoj luci Heathrow.

Njemačka

Foto: Lars Penning/DPA

U Njemačkoj je nekoliko sjevernih gradova, uključujući Hamburg i Bremen, zatvorilo škole zbog prolaska oluje Elli praćene snijegom i snažnim naletima vjetra.

Njemačke željeznice Deutsche Bahn prekinule su "barem do podneva" u petak promet vlakova na dugim relacijama na sjeveru, koji "više nije moguć".

Prvi proizvođač automobila na kontinentu, Volkswagen, zatvorio je u petak pogon u Emdenu (sjeverozapad), gdje radi 8000 radnika, prema glasnogovorniku grupe.

Oluja bi trebala posebno pogoditi sjever i sjeveroistok, gdje se očekuje do 15 centimetara snijega, uz postojane nalete vjetra koji pogoduju stvaranju snježnih nanosa, prema nacionalnoj meteorološkoj službi (DWD).

Temperature bi ovog vikenda mogle pasti na 10 stupnjeva Celzijevih ispod ništice, pa čak i lokalno do 20 stupnjeva ispod ništice, prema DWD-u.

Prema pisanju dnevnog lista Bilda, bolnice su pune ljudi koji su se ozlijedili na zaleđenim putevima. List je izvijestio i o snažnim poremećajima u javnom prijevozu i na cestovnoj mreži oko Hamburga.

Rusija, Balkan

U Rusiji su obilne snježne padaline u petak ujutro padale u Moskvi. Više od 300 letova odgođeno je ili otkazano u četiri zračne luke u moskovskoj regiji zbog obilnog snijega, objavila je agencija RIA Novosti.

Na Balkanu, koji je početkom tjedna zahvatio jak snijeg i bujične kiše, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, poplavne vode u petak su se počele povlačiti. No upozorenja na poledicu i snijeg ostaju na snazi u većem dijelu regije, uključujući Srbiju, gdje su neki dijelovi na zapadu bez struje već nekoliko dana nakon snježne oluje.

U Mađarskoj su se značajni željeznički poremećaji nastavili peti dan zaredom. Meteorološka postaja na sjeveru zabilježila je tijekom noći u planinskoj kotlini temperaturu od 32,7 stupnjeva Celzijevih ispod ništice.

Snijeg je u petak ujutro omeo promet u Češkoj, osobito u Pragu. Upravitelj elektroenergetske mreže CEPS objavio je na platformi X da je u četvrtak zbog hladnoće zabilježio najveću potrošnju u zadnjih pet godina.

U Rumunjskoj je u petak ujutro oko 4000 kućanstava bilo bez struje, prema ministru energetike Ivanu Bogdanu.

U Moldaviji je Ministarstvo obrazovanja objavilo da oko 600 škola odgađa početak nastave za ponedjeljak. Tisuće kućanstava bilo je u četvrtak bez električne energije, ali je struja vraćena u petak, prema ministarstvu energetike.