Snježni kaos paralizirao Europu: Otkazano stotine letova, stoje i vlakovi, ceste su zakrčene

Veliko zimsko nevrijeme praćeno snijegom, ledom i snažnim vjetrom pogodilo je dijelove Europe i izazvalo potpuni prometni kaos. Najteže je pogođena Nizozemska, gdje su otkazane stotine letova, a željeznički i cestovni promet su u potpunom zastoju. Značajni problemi zabilježeni su i u Velikoj Britaniji, gdje su brojne zračne luke bile prisiljene privremeno obustaviti rad.

Potpuni prometni kolaps u Nizozemskoj

Zračna luka Schiphol u Amsterdamu, jedno od najprometnijih europskih zračnih čvorišta, našla se u središtu kaosa. Uprava zračne luke potvrdila je da je samo u ponedjeljak otkazano gotovo pet stotina letova, a problemi su se nastavili gomilati tijekom cijelog dana. Tisuće putnika ostale su zarobljene na terminalima, a zrakoplovne kompanije poput KLM-a, British Airwaysa i easyJeta bile su prisiljene prizemljiti velik dio svoje flote na rutama prema Nizozemskoj. Zbog jakog vjetra i snijega, zrakoplovi su imali problema i s polijetanjem i sa slijetanjem, a dodatne probleme stvorilo je i obavezno odleđivanje letjelica.

Problemi se nisu ograničili samo na zračni promet. Nizozemske željeznice (NS) izvijestile su o potpunom prekidu prometa prema glavnom kolodvoru u Amsterdamu i zračnoj luci Schiphol. Zbog niskih temperatura došlo je do smrzavanja skretnica na čak devetnaest ključnih ruta diljem zemlje, što je paraliziralo željezničku mrežu. Ekipe su na terenu, no iz tvrtke ProRail, zadužene za željezničku infrastrukturu, poručuju kako popravci traju duže no inače zbog otežanog pristupa lokacijama.

Foto: Profimedia

"Zbog zimskih uvjeta očekuje se da će željezničke usluge biti otežane. Isplanirajte svoje putovanje unaprijed i budite svjesni kašnjenja i otkazivanja", stoji u priopćenju NS-a.

Ništa bolje nije bilo ni na cestama. Nizozemski meteorološki zavod (KNMI) izdao je narančasto upozorenje za veći dio zemlje zbog snijega i opasnosti od poledice. Unatoč tome što je služba za održavanje cesta Rijkswaterstaat tijekom noći posula više od četiri milijuna kilograma soli, skliske ceste uzrokovale su brojne prometne nesreće. Autocesta A32 u Frieslandu u potpunosti je zatvorena u oba smjera jer je postala neprohodna, a zabilježene su i brojne nesreće kamiona koji su proklizavali na zaleđenim dionicama.

Foto: Profimedia

Zbog opasnih uvjeta, mnogi autobusni prijevoznici, poput tvrtke Keolis u Frieslandu, odlučili su povući svoja vozila s cesta.

​- Autobus je veliko i teško vozilo, pa su skliske ceste posebno problematične. Ako vozač procijeni da se ne osjeća sigurno, nikada ga nećemo prisiliti da vozi - poručio je menadžer Keolisa.

Problemi i u Velikoj Britaniji

Zimsko nevrijeme stvorilo je velike nevolje i s druge strane La Manchea. Zračna luka John Lennon u Liverpoolu u ponedjeljak ujutro bila je primorana zatvoriti svoju jedinu uzletno-sletnu stazu zbog obilnog snijega. Iako su ekipe za čišćenje brzo reagirale, došlo je do značajnih kašnjenja i otkazivanja letova, a putnici su pozvani da provjere status svojih letova izravno s aviokompanijama.

Slični scenariji viđeni su i u drugim britanskim zračnim lukama. Manchester, Edinburgh, Bristol i londonski Heathrow također su prijavili brojna otkazivanja i kašnjenja, što je pogodilo tisuće putnika koji su se vraćali na posao nakon blagdana. Vlasti su izdale žuta i narančasta upozorenja za veći dio zemlje, a u Škotskoj su zbog snijega zatvorene stotine škola.