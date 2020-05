Nižu crne rekorde: Nitko na svijetu nema ovakve ministre

Hrvatski se narod već navikao da za one koji se smjenjuju u Banskim dvorima pa od mandata do mandata vrijedi stara izreka: od goreg uvijek može još gore. Ali Plenkovićeva ekipa postavila je doista zavidnu nisku crnih rekorda koju će malotko u budućnosti moći nadmašiti. Od listopada 2016. do danas iz Vlade je u nizu sramotnih skandala otišlo čak 15 ministara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posljednjeg, Krstičevića, morao je ispratiti s Gornjega grada premda više nije bilo vremena da mu se prije izbora nađe ikakva suvisla zamjena. Kad su ga tako nesuvislog trpjeli četiri godine, izdržat će Vlada tih par mjeseci i bez njega. Ali avaj, skandalima još nema kraja.

Objavljivanje memoranduma koji pokazuje kako se jedna hrvatska Vlada obvezuje darivati Mađare i slati im hrvatsku naftu, umjesto da tu naftu obrađuju hrvatski radnici u riječkoj rafineriji, zorno svjedoči o kalkulantskoj ekipi ljudi koja se prihvatila vođenja države, premda golema većina njih nikad nije vodila ozbiljne poslove niti upravljala ikakvom ozbiljnom tvrtkom (narodski rečeno; privatnik im ne bi dao da čuvaju ni dvije nacrtane ovce). Iako su mnogi vjerovali da u Banskim dvorima više nikad nećemo gledati veću farsu no što je bila ona Oreškovićeva i Karamarkova, Plenkovićevi su se ljudi potrudili nadmašiti ih u mnogim disciplinama.

Postoji li igdje u svijetu ministar energetike koji ne zna da dionice nacionalne naftne kompanije već sedam godina nisu izlistane na Londonskoj burzi, ali zna o čemu se novinari dopisuju u privatnim grupama?

Ima li igdje vlada koja će, u trenutku kad se gospodarstvo nalazi na rubu katastrofalne krize, vrijeme trošiti na osiguravanje predizborne podrške uvođenjem neradne nedjelje, premda je jasno da će ta ista neradna nedjelja gurnuti i ono malo preživjelih niz provaliju?

Ima. U Hrvatskoj.

A možemo li se nadati da ćemo na izborima dobiti bolju vlast, nekog tko će nam dati malo više nade, mudrosti, možda i hrabrosti? Teško. Jer, da podsjetimo na ono pravilo s početka teksta: kad su Banski dvori u pitanju, od goreg uvijek može još gore.

Tema: Hrvatska