Nižu se reakcije na izjavu Esih: 'Pali su jedino njeni standardi'

Nižu se reakcije na izjavu Brune Esih. Podsjetimo, predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku te saborska i gradska zastupnica objavila je na društvenim mrežama status o obljetnici ulaska Jugoslavenske vojske u Zagreb. Na današnji je dan prije 74 godine Zagreb oslobođen od fašista, no Esih je na svom Facebook profilu taj događaj nazvala "tragičkim danom hrvatske povijesti".

- Danas, 8. svibnja, obljetnica je ulaska Jugoslavenske armije u opustjeli Zagreb. Događaj je to koji simbolizira pokolje i pljačku, a jugoslavensku okupaciju Hrvatske obilježilo je skidanje hrvatske i podizanje jugoslavenske zastave; zabrana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i obnova Jugoslavenske akademije; dokidanje studija hrvatskog jezika umjesto kojega se na Sveučilištu studira 'narodni jezik' - napisala je, među ostalim, Esih.

HNS je njezinu izjavu nazvao sramotnom.

- Nepojmljivo je da netko u 2019. promovira ustaštvo i mi u HNS-u, kao liberalnoj stranci koja se zalaže za otvoreno i tolerantno društvo to najstrože osuđujemo - rekao je glasnogovornik stranke Maro Alavanja. Prema njegovim riječima, jedini pad koji se dogodio 8. svibnja je pad ljudskih standarda Brune Esih.

- Posebno je skandalozno što se gospođa kandidira na izborima za Europski parlament, gdje bi, pretpostavljam, promovirala fašizam? To je krajnje sramotno - zaključio je Alavanja.

'O izjavi bi se trebali očitati predsjednica i Plenković'

Saborski zastupnik Arsen Bauk (SDP) poručio je u srijedu kako bi se o statusu zastupnice Brune Esih (NRH) na Facebooku naslovljenom "Obljetnica pada Zagreba - tragičan dan hrvatske povijesti" morali očitovati predsjednica Republike, čija je bila posebna izaslanica, te predsjednik HDZ-a s čije je liste Esih ušla u Hrvatski sabor.

Naveo je da je tijekom okupacije grada ubijeno 18 tisuća Zagrepčana, da ih je u NOB-u poginulo 26 tisuća, od kojih je ubijeno i osam tisuća pripadnika židovskog naroda. Narodnooslobodilačkoj vojsci priključilo se 50 tisuća Zagrepčana, a iz Zagreba je bilo 28 narodnih heroja.

'Ona to govori zbog svoje ideologije'

Za Dnevnik.hr je njezinu izjavu komentirao povjesničar Tvrtko Jakovina. Objasnio je da je Jugoslavenska akademija osnovana kao jugoslavenska, kao i da nije nestala hrvatska zastava.

- Žao mi je što tako govori povjesničarka, ali ona to govori zbog svoje ideologije - tvrdi Jakovina.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin rekao je da je normalno da Esih ima takvo mišljenje, ali da ona zaboravlja da je 9. svibnja Dan Europe, koji Europa nije slučajno uzela za svoj dan, nego jer je tada bezuvjetno kapitulirala nacistička Njemačka.

- To je pobjeda, a ne okupacija. To jest poraz, ali poraz nacifašističkih okupatora i kvislinga - poručio je Habulin. I on je demantirao tvrdnje Esih da je zabranjena zastava i himna i sve hrvatsko te je podsjetio na ZAVNOH.

- Među svim republikama bivše federacije, Hrvatska je imala narodnu vlast – ZAVNOH koji je bio zakonodavno tijelo - rekao je i poručio da su ustaše bile "sramota hrvatske države".

Orešković: Ona ponosno nosi svoje ustaštvo

SDP-ov Ranko Ostojić također je reagirao na izjavu Esih i na Facebooku napisao:

- Na današnji dan prije 74 godine oslobođen je Zagreb! Oslobodit ćemo ga opet!

Ranije u srijedu je izjavu komentirala i Dalija Orešković, predsjednica stranke Start i nekadašnja šefica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa.

- Za Brunu Esih slom NDH je 'tragičan dan hrvatske povijesti'. Ona ponosno nosi svoje ustaštvo. Sramota - napisala je Orešković na svom Facebook profilu.