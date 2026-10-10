Američke navijače iz Skradina oduševila Hrvatska ’Hvala vam na svemu, vratit ćemo se...’

Hrvatski jezik je težak, ali naučili smo neke riječi, poput 'hvala', 'dobar dan'..., kazali su nam Ashton i Zack Smith, mladenci iz Philadelphije koji su postali viralni hit tijekom Svjetskog prvenstva nakon što su na jednom od gradskih trgova Philadelphije slavili vjenčanje s navijačima hrvatske reprezentacije.

Oduševljeni slikama koje su otišle u svijet, Željko Bulić iz udruge Mi Hrvati pokrenuo je inicijativu i uz pomoć Hrvatske turističke zajednice pozvao mladence na medeni mjesec u Hrvatsku. Nisu stigli odmah jer su već imali uplaćen put za Svetu Luciju u Karibima, ali su stigli početkom listopada.

Najprije u Split, gdje su pogledali utakmicu Hrvatska - Španjolska, obišli Klis i Trogir, potom Primošten, Šibenik i šibenske otoke, Nacionalni park Krku te uživali u prekrasnoj intimnoj večeri organiziranoj samo za njih dvoje u vinariji Bibich u Plastovu. Put ih dalje vodi u Ston, Dubrovnik te na kraju u Zagreb, odakle se vraćaju kući u Philadelphiju.

Foto: CFE - Mi Hrvati

Ashton i Zack dali su toliko intervjua od Svjetskog prvenstva da je bilo teško pronaći nešto novog, ali uvijek postoje neki detalji koje do sada nisu otkrili. Primjerice, čime se bave, kako su se upoznali... Tako smo doznali da je Ashton učiteljica, a Zack radi na razvoju aplikacija za jednu američku tvrtku.

Oboje smo se bavili atletikom, Zack je trčao, ja sam skakala, a išli smo u istom terminu i na sate plesa, ali smo se upoznali tek na sveučilištu. Zack me vidio, posjetio je moj profil na Instagramu i počeo mi slati poruke. Nisam znala tko je taj tip koji mi uporno šalje poruke. Još kad sam vidjela prezime Smith, kojih je jako puno u Americi, svašta sam pomislila. Na kraju mi je prišao nakon jednog sata plesa... - otkrila nam je Ashton, a Zack je dodao:

Foto: CFE - Mi Hrvati

- Bila je to moja prilika, ta večer ili... Nisam joj dao mira, ona se malo nećkala i izbjegavala me, ali je na kraju shvatila da nisam neki čudan nego samo odlučan i uporan. I tako smo krenuli, sve ostalo je povijest...

Tako ste postali Mr. i Mrs. Smith, poput Brada Pitta i Angeline Jolie na filmskom platnu?

- Da, svi su se šalili na naš račun. Nakon što smo se vjenčali, fotografirali smo se u pozi kao njih dvoje na plakatu filma. Baš razmišljamo da bismo se na iduću Noć vještica mogli odjenuti kao oni, bilo bi baš zgodno...

Bračni par Smith dolazi iz Philadelphije, iz grada Philly Cheesesteaka, pa nas je zanimalo sviđa li im se hrana u Hrvatskoj.

Zack obožava vašu hranu, a i ja sam malo izašla iz svoje zone komfora. Prije dolaska u Hrvatsku nikad nisam pojela ništa sirovo, a sad sam probala pršut, slane inćune, guščju jetricu, tunu... Nešto mi se svidjelo, nešto ne, a slani inćuni moj su favorit.

- Jedino što je pojela sirovo prije dolaska u Hrvatsku bili su voće i povrće, ha, ha, ha... - kaže Zack.

Foto: CFE - Mi Hrvati

Što vam je najneobičnije što ste vidjeli u Hrvatskoj?

- Nisam očekivao da su ulice u gradovima kao što su Split i Trogir tako uske, u nekima se jedva možete mimoići s ljudima koji dolaze sa suprotne strane. Imate jako puno kamenih utvrda, katedrala, a i gradovi su vrlo slični, mnogo je lijepih kamenih kuća, povijest se osjeti na svakom koraku. I prekrasna priroda, toliko različitih krajolika, a opet svaki lijep i poseban na svoj način. I sve je vrlo čisto i uredno. Kad sam ušla u prvi javni WC, bio je čistiji nego ijedan u Philadelphiji. Imam dojam da se jako pazi na okoliš i prirodu... Sviđa mi se i što nema puno lanaca brze prehrane, ali ima puno restorana u kojima ljudi jedu ukusniju i zdraviju hranu. Voljeli bismo da ih je više i kod nas... - kažu Smithovi.

Što ste naučili o Hrvatskoj?

- Uh, mnogo toga. Nismo znali o hrvatskoj povijesti, nismo znali da imate toliko otoka, da je zemlja toliko lijepa, a ljudi vrlo vrijedni. Ovo je doista posebno mjesto i svima koje poznajemo preporučit ćemo da ga posjete. Nismo znali, recimo, da je Šibenik dobio prvu javnu rasvjetu, prije gradova kao što su New York, London... Nismo znali da iz Hrvatske dolaze mnogi poznati ljudi, izumitelji, a nismo znali ni da je 'mago' vrlo popularna životinja...

Mago?

Foto: CFE - Mi Hrvati

- Donkey, magarac. Zovemo ga 'mago' jer nam je tako lakše izgovoriti. Čuli smo da je to nadimak za magarca jer smo dobili majice i hudice istoimenog brenda koje su nam se jako svidjele. Dobili smo toliko darova u Hrvatskoj da još nismo stigli otići u shopping, na kraju ćemo morati kupiti suvenire rodbini i prijateljima, i nešto što će nas sjećati na ovu lijepu zemlju - kaže nam Ashton, a na pitanje žele li se vratiti Zack spremno odgovara:

- Svakako se želimo vratiti, ovo je prekrasno iskustvo. Od utakmice, na kojoj je bila posebna atmosfera. Svi pjevaju uglas, dim, baklje, sjajna, bučna atmosfera, na kakvu mi nismo naviknuli u Americi. Pogotovo nakon gola Hrvatske. Svidjelo nam se, čuli smo da se na istom stadionu za nekoliko dana igra veliki derbi i da to moramo vidjeti, ali nažalost, raspored nas vodi dalje, pa nećemo moći na stadion...

Gdje ćete za prvu godišnjicu?

- Nismo odlučili, ali nije isključeno da se vratimo u Hrvatsku. Nikad se ne zna, možda odemo na isti trg pa nam se posreći da nas pozivu u neku drugu zemlju, ha, ha, ha... - kaže Zack, a Ashton dodaje:

Foto: CFE - Mi Hrvati

- Ovo je neponovljivo iskustvo, ne možemo zahvaliti dovoljno svima koji su nam ovo omogućili. Od udruge Mi Hrvati, preko Hrvatske turističke zajednice, brojnih ljudi koji su vodili brigu o nama svih ovih dana, do ljudi koje smo sretali po cesti i koji su nas prepoznavali. Nevjerojatno iskustvo, možemo samo reći: 'Hrvatska, hvala vam na svemu'. 