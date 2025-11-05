Obavijesti

Njemačka bi bez domaće proizvodnje čelika mogla gubiti 50 milijardi eura godišnje

Gubitak njemačke domaće proizvodnje čelika mogao bi tu zemlju koštati do 50 milijardi eura godišnje, pokazalo je istraživanje objavljeno na Sveučilištu u Manheimu

Ako bi njemačke čelične tvrtke zatvorile ili premjestile proizvodnju, njemačko gospodarstvo bilo bi veoma izloženo globalnoj krizi čelika, pokazuje analiza. Takav scenarij, u kojem bi veliki izvoznici poput Kine mogli znatno smanjiti isporuke čelika u Europu zbog geopolitičkih sukoba ili problema u opskrbnom lancu, doveo bi do porasta cijena za industrije u Njemačkoj koje su ovisne o čeliku. To uključuje građevinarstvo, proizvodnju metala, strojarstvo i automobilski sektor.

"Porast troškova smanjio bi proizvodnju, a time i stvaranje vrijednosti u tim sektorima", navodi se u istraživanju.

Kriza bi također smanjila prihode kućanstava, što bi pak utjecalo na domaću potražnju.

"Čak bi i postupni pad industrije čelika imao gospodarske i političke posljedice", napisali su autori istraživanja Tom Krebs i Patrick Kaczmarczyk.

Posebno bi bili pogođeni njemački gradovi i regije s proizvodnjom čelika kao što su Duisburg, Eisenhüttenstadt, Bremen i Saarland.

Gospodarski pad jača populizam

U istraživanju se ističe da bi pad proizvodnje čelika također imao političke učinke. Iskustvo iz SAD-a i Velike Britanije pokazalo je da je gospodarski pad u industrijskim regijama često praćen porastom populističkih pokreta.

"To bi se moglo dogoditi i u Njemačkoj: vlada koja napušta ključne industrije ne samo da oslabljuje gospodarstvo, nego i demokratsku stabilnost", rekli su autori.

Istraživanje je pokazalo da Njemačka dugoročno zahtijeva proizvodnju od najmanje 40 milijuna metričkih tona čelika godišnje kako bi zadovoljila potražnju. U 2024. godini proizvedeno je oko 37 milijuna tona sirovog čelika.

Prema ekonomistima sa sveučilišta, polovinu ciljane količine treba proizvesti postupkom direktne niskougljične redukcije, dok drugu polovinu treba otopiti u električnim pećima od čeličnog otpada.

"Kako bi se to postiglo, potrebno je više ulaganja u objekte za klimatski prihvatljivu proizvodnju čelika", naglasili su autori.

Samit o čeliku, koji je sazvao kancelar Friedrich Merz, trebao bi se održati u četvrtak u Berlinu i usredotočiti se na mjere za povećanje konkurentnosti njemačke industrije čelika.

