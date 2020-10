Njemačka Hrvatsku stavila na crvenu listu: Za sve putnike je obavezna 14-dnevna izolacija

<p>​ Unatoč tomu što je gotovo čitava Europa za građane Njemačke rizično područje, njemačka vlada ustraje na otvorenim granicama i protivi se zatvaranju kao što je to bio slučaj tijekom proljetnog 'lockdowna'.</p><p>Njemačka vlada je u petak na preporuku središnjeg epidemiološkog Instituta Roberta Kocha cijelu Hrvatsku stavila na listu epidemiološki rizičnih područja. Dosad tri županije, Istarska, Zadarska i Primorsko-goranska, nisu bile na crvenoj listi. U petak je cijela Hrvatska proglašena rizičnom. To znači da za povratnike u Njemačku iz Hrvatske vrijedi 14-dnevna samoizolacija koja se može izbjeći negativnim testom na koronavirus koji nije stariji od 48 sati.</p><p>Testovi za povratnike iz rizičnih područja su besplatni, ali se priznaju i testovi iz zemlje povratka. Njemačka je od petka na listu epidemiološki rizičnih zemlja stavila i Sloveniju, Mađarsku, Cipar i Bugarsku. Na listi se s izuzetkom dvije općine nalazi i Austrija te s izuzetkom Kalabrije i cijela Italija. Po prvi put se i jedna grčka pokrajina nalazi na listi rizičnih područja. </p><p>Kao rizično područje slovi ona općina ili grad gdje je u posljednjih tjedan dana više od 50 novozaraženih na 100.000 stanovnika. U međuvremenu su i najveći dijelovi Njemačke proglašeni rizičnima.</p><p>U Njemačkoj će od ponedjeljka na snazi biti zabrana rada ugostiteljskih objekata i kulturnih i sportskih ustanova. Isto tako su zabranjena i turistička putovanja unutar Njemačke. Unatoč tomu što je gotovo čitava Europa za građane Njemačke rizično područje, njemačka vlada ustraje na otvorenim granicama i protivi se zatvaranju kao što je to bio slučaj tijekom proljetnog 'lockdowna'. ​</p>