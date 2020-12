- Do Božića je samo još 14 dana – samo 14 dana! Mi moramo poduzeti sve što je u našoj moći da ne dođemo ponovo u situaciju eksponencijalnog rasta broja inficiranih. Ja vam kažem: ukoliko sada do Božića budemo imali previše kontakata, i onda zbog toga to bude posljednji Božić koji smo proveli s našim djedovima i bakama, onda to znači da smo nešto krivo napravili. Mi to ne bi smjeli dozvoliti, dame i gospodo! - kazala je njemačka kancelarka Angela Merkel prije četiri dana tijekom rasprave u njemačkom parlamentu Bundestagu.

U Njemačkoj tako od 16.12. kreće lockdown. Trajat će do 10. siječnja, javlja Bild.

Većina maloprodajnih trgovina biti će zatvorena.

Iznimka su, navodi Bild, maloprodaja hrane, tržnice i izravni trgovci prehrambenim proizvodima, usluge preuzimanja i dostave, trgovine pićima, trgovine zdrave hrane, ljekarne, prodavaonice medicinske opreme, ljekarne, optičari, akustičari slušnih aparata, benzinske crpke, radionice za automobile i bicikle, banke i štedionice, pošte, kemijske čistionice, praonice rublja , kiosci, tržnice zaliha i hrane za kućne ljubimce, prodaja i veleprodaja božićnih drvca.

Frizerski saloni, kozmetički saloni, masažne ordinacije, studiji za tetoviranje i bit će zatvoreni.

- U razdoblju od 16. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021. kontakti također trebaju biti znatno ograničeni u školama. U to vrijeme o djeci treba brinuti kod kuće kad god je to moguće - navodi Bild.

Konzumacija alkoholnih pića u javnim prostorima biti će zabranjena tijekom istog razdoblja a oni koji se toga ne pridržavaju čekaju ih novčane kazne.

Božićne dane, navodi se, trebalo bi slaviti samo s obiteljima, ali 'u znatno manjem broju nego inače. Ublažavanje ograničenja kontakta moguće je samo od 24. prosinca do 26. prosinca 2020. Što znači, da su susreti s više od pet ljudi u principu su još uvijek mogući na Božić. Međutim, to se odnosi samo na 'najuži obiteljski krug'.