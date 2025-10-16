Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVIČNO UBOJSTVO

Njemačka: Nestalog dječaka (8) našli mrtvog, traže ubojicu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Njemačka: Nestalog dječaka (8) našli mrtvog, traže ubojicu
3
Foto: DPA/Pixsell/Polizei Mecklenburg-Vorpommern

Fabian L. nestao je u petak, a mrtvo tijelo pronašla je žena koja šetala područjem u utorak. Policija slučaj istražuje. Još ne znaju tko je ubio dijete

Fabian L. (8) nestao je 10. listopada. Policija je digla dronove, helikopter, objavila je njegove fotografije. Potraga ih je vodila u šumu kod mjesta Zehna koje se nalazi na sjeveru Njemačke u blizini Rostocka. No onda je trag nestao kao i kod jezera Inselsee. Mrtvo tijelo dječaka pronašla je u utorak žena koja je šetala kod mjesta Klein Upahl i to nekih 15 kilometara od Güstrowa gdje je dječak živio sa svojom majkom Dorinom L. Policija je objavila kako je dječak ubijen te da traže ubojicu. 

After the discovery of a child's body - search for clues
Foto: Bernd Wüstneck/DPA

Majci je, kada je saznala da joj je sin mrtav, bila pružena psihološka pomoć. Majka je, prije nego je dijete pronađemo mrtvo, rekla policiji kako je njezin sin vrlo oprezno dijete koje uvijek traži dopuštenje prije nego što nešto napravi. Rekla im je i da Fabian nikada nije odlazio od kuće bez mobitela i da je nemoguće da je dječak jednostavno nestao. 

Search for missing eight-year-old continues
Foto: Bernd Wüstneck/DPA

Iako roditelji žive odvojeno, Fabian je s ocem bio u redovitom kontaktu, a majka i otac nisu bili u napetim odnosima. U početku se vjerovalo da je Fabian otišao na bus u mjestu Zehna kako bi išao vidjeti svojeg oca, no obitelj je uvjerena kako Fabian nikada ne bi sam ušao u autobus. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025