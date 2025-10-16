Njemačka: Nestalog dječaka (8) našli mrtvog, traže ubojicu

Fabian L. (8) nestao je 10. listopada. Policija je digla dronove, helikopter, objavila je njegove fotografije. Potraga ih je vodila u šumu kod mjesta Zehna koje se nalazi na sjeveru Njemačke u blizini Rostocka. No onda je trag nestao kao i kod jezera Inselsee. Mrtvo tijelo dječaka pronašla je u utorak žena koja je šetala kod mjesta Klein Upahl i to nekih 15 kilometara od Güstrowa gdje je dječak živio sa svojom majkom Dorinom L. Policija je objavila kako je dječak ubijen te da traže ubojicu.

Foto: Bernd Wüstneck/DPA

Majci je, kada je saznala da joj je sin mrtav, bila pružena psihološka pomoć. Majka je, prije nego je dijete pronađemo mrtvo, rekla policiji kako je njezin sin vrlo oprezno dijete koje uvijek traži dopuštenje prije nego što nešto napravi. Rekla im je i da Fabian nikada nije odlazio od kuće bez mobitela i da je nemoguće da je dječak jednostavno nestao.

Foto: Bernd Wüstneck/DPA

Iako roditelji žive odvojeno, Fabian je s ocem bio u redovitom kontaktu, a majka i otac nisu bili u napetim odnosima. U početku se vjerovalo da je Fabian otišao na bus u mjestu Zehna kako bi išao vidjeti svojeg oca, no obitelj je uvjerena kako Fabian nikada ne bi sam ušao u autobus.