Njemačka podigla optužnicu protiv Ukrajinca: Terete ga za sabotažu plinovoda Sjeverni tok

Njemački savezni tužitelji podigli su optužnicu protiv Ukrajinca za sudjelovanje u planiranju sabotaže plinovoda Sjeverni tok kojim je nekoć bio transportiran ruski prirodni plin u Njemačku, potvrdili su u srijedu njegovi odvjetnici. Glavno njemačko tužiteljstvo u Karlsruheu nije odmah potvrdilo detalje optužnice.

Njemački mediji prenose da savezni tužitelji optužuju osumnjičenika, identificiranog samo kao Serhiy K. prema njemačkim zakonima o privatnosti, za ratne zločine, izazivanje eksplozije eksplozivima i uništavanje infrastrukture.

Istražitelji vjeruju da je Serhiy K koordinirao operaciju u Baltičkom moru, prema ranijim izjavama tužitelja.

Vijeće državne sigurnosti pri Hanzeatskom višem regionalnom sudu u Hamburgu sada mora odlučiti hoće li prihvatiti optužbe i odrediti početak suđenja.

Eksplozije blizu danskog otoka Bornholma u rujnu 2022. ozbiljno su oštetile oba plinovoda Sjevernog toka, uzrokujući potpuni prekid protoka plina. Sjeverni tok 1 je prije napada isporučivao ruski prirodni plin u Njemačku, dok Sjeverni tok 2 još nije bio u funkciji.

Mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu, Moskva je više puta smanjila ili obustavljala isporuke kroz Sjeverni tok 1.

Serhiy K. uhićen je u kolovozu 2025. dok je s obitelji bio na odmoru na talijanskoj jadranskoj obali na temelju europskog uhidbenog naloga. Mjesecima se borio protiv izručenja Njemačkoj, a neko vrijeme je štrajkao glađu i tvrdio da je bio maltretiran.