ISTRAGA U TIJEKU

Njemačka policija uhitila Hrvata (41)! Sumnja se da je koristio dron iznad aerodroma Frankfurt

Piše Filip Sulimanec,
Policija još nije otkrila radi li se o civilnom ili vojnom dronu te koji je motiv ometanja zračnog prostora

Njemačka policija privela je 41-godišnjeg Hrvata zbog incidenta s dronovima koji su ometali rad zračne luke u Frankfurtu u četvrtak 2. listopada, piše Bild.

Policija je izvijestila da za sada nema dokaza da je na bilo kakav način povezan s Rusijom, za koju Zapad smatra da stoji između eksplozije provokacija i incidenata dronovima u sjevernoj i srednjoj Europi unazad zadnjih par tjedana.

BROJNI LETOVI OTKAZANI... Zračna luka u Munchenu nastavlja s letovima: Zatvorili je u petak zbog viđenja dronova
Zračna luka u Munchenu nastavlja s letovima: Zatvorili je u petak zbog viđenja dronova

Policija još nije otkrila radi li se o civilnom ili vojnom dronu te koji je motiv ometanja zračnog prostora. Osim Frankfurta, dronovi su se pojavili i nad Münchenom, ali za sada nema naznaka da su incidenti povezani jedan s drugim. Ondje je, prema posljednjim informacijama, riječ bila o vojnim izviđačkim dronovima, iako motiv i porijeklo letjelica ostaju nepoznati. Također se još ne zna postoji li ikakva poveznica s viđenjima dronova u Schleswig-Holsteinu ili Danskoj.

Frankfurt na posebnom udaru

Frankfurtska zračna luka bilježi najviše ometanja uzrokovanih dronovima u Njemačkoj, potvrđuje Njemačka kontrola zračnog prometa. Samo u ovoj godini, do kraja kolovoza, zabilježena su čak 144 takva slučaja.

