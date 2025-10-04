Zračna luka u Munchenu nastavlja s letovima: Zatvorili je u petak zbog viđenja dronova

Munchenska zračna luka u subotu je objavila da postupno nastavlja letove od 7 sati ujutro, s očekivanim kašnjenjima tijekom dana, satima nakon što su obje piste zatvorene drugi put u manje od 24 sata zbog viđenja dronova. Zračna luka savjetovala je putnicima da se jave svojim zrakoplovnim tvrtkama dok se pripremaju za ponovno pokretanje, dva sata kasnije nego što je prvotno planirano, nakon zatvaranja u petak navečer. Deseci letova su preusmjereni ili otkazani, zbog čega je oko 6500 putnika ostalo blokirano, priopćile su vlasti.

Europsko zrakoplovstvo proteklih je tjedana više puta zapalo u kaos zbog viđenja dronova za koje neke vlasti okrivljuju Rusiju. Kremlj je porekao bilo kakvu umiješanost.

Vlasti još nisu pripisale viđenje dronova u četvrtak ili petak određenom akteru.

"Njemačka kontrola zračnog prometa ograničila je letove na aerodromu kao mjeru opreza zbog nepotvrđenih viđenja dronova i obustavila ih do daljnjega“, stoji u izjavi na web stranici aerodroma.

U kasnijem ažuriranju, zračna luka je priopćila da su 23 leta preusmjerena te da je 12 letova za Munchen i 48 polazaka otkazano ili odgođeno.

"Kao i prethodne noći, aerodrom i zrakoplovne tvrtke pobrinule su se za putnike“, dodaje se. "Podijeljeni su kreveti na rasklapanje, pokrivači, pića i grickalice.“

Prethodne večeri, kapetan zrakoplova za London čiji je polazak otkazan rekao je putnicima da su piste zatvorene "zbog viđenja dronova u blizini uzletno-sletnih pista“ te da su policijski helikopteri u zraku. Web stranica aerodroma pokazala je da su dolasci preusmjereni počevši od 20.35 sati. Zračna luka u Munchenu bila je zatvorena nekoliko sati kasno u četvrtak i u sitne sate nakon nepotvrđenih viđenja dronova koji su poremetili desetke letova.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt obećao je ranije u petak da će predložiti zakon kojim će policiji olakšati da zahtijeva od vojske rušenje dronova.