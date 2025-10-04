Obavijesti

News

Komentari 0
BROJNI LETOVI OTKAZANI...

Zračna luka u Munchenu nastavlja s letovima: Zatvorili je u petak zbog viđenja dronova

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zračna luka u Munchenu nastavlja s letovima: Zatvorili je u petak zbog viđenja dronova
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Europsko zrakoplovstvo proteklih je tjedana više puta zapalo u kaos zbog viđenja dronova za koje neke vlasti okrivljuju Rusiju. Kremlj je porekao bilo kakvu umiješanost.

Munchenska zračna luka u subotu je objavila da postupno nastavlja letove od 7 sati ujutro, s očekivanim kašnjenjima tijekom dana, satima nakon što su obje piste zatvorene drugi put u manje od 24 sata zbog viđenja dronova. Zračna luka savjetovala je putnicima da se jave svojim zrakoplovnim tvrtkama dok se pripremaju za ponovno pokretanje, dva sata kasnije nego što je prvotno planirano, nakon zatvaranja u petak navečer. Deseci letova su preusmjereni ili otkazani, zbog čega je oko 6500 putnika ostalo blokirano, priopćile su vlasti.

Europsko zrakoplovstvo proteklih je tjedana više puta zapalo u kaos zbog viđenja dronova za koje neke vlasti okrivljuju Rusiju. Kremlj je porekao bilo kakvu umiješanost.

PRIOPĆENJE KONTROLE LETA Opet dronovi: Minhenske piste ponovno su zatvorene
Opet dronovi: Minhenske piste ponovno su zatvorene

Vlasti još nisu pripisale viđenje dronova u četvrtak ili petak određenom akteru.

"Njemačka kontrola zračnog prometa ograničila je letove na aerodromu kao mjeru opreza zbog nepotvrđenih viđenja dronova i obustavila ih do daljnjega“, stoji u izjavi na web stranici aerodroma.

U kasnijem ažuriranju, zračna luka je priopćila da su 23 leta preusmjerena te da je 12 letova za Munchen i 48 polazaka otkazano ili odgođeno.

'TO JE KAO NLO' Putin se šali o dronovima iznad Europe: Okej, neću to više raditi
Putin se šali o dronovima iznad Europe: Okej, neću to više raditi

"Kao i prethodne noći, aerodrom i zrakoplovne tvrtke pobrinule su se za putnike“, dodaje se. "Podijeljeni su kreveti na rasklapanje, pokrivači, pića i grickalice.“

Prethodne večeri, kapetan zrakoplova za London čiji je polazak otkazan rekao je putnicima da su piste zatvorene "zbog viđenja dronova u blizini uzletno-sletnih pista“ te da su policijski helikopteri u zraku. Web stranica aerodroma pokazala je da su dolasci preusmjereni počevši od 20.35 sati. Zračna luka u Munchenu bila je zatvorena nekoliko sati kasno u četvrtak i u sitne sate nakon nepotvrđenih viđenja dronova koji su poremetili desetke letova.

NJEMAČKI KANCELAR Friedrich Merz: Njemačka i Europa moraju se suprotstaviti autokracijama, moramo biti sila
Friedrich Merz: Njemačka i Europa moraju se suprotstaviti autokracijama, moramo biti sila

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt obećao je ranije u petak da će predložiti zakon kojim će policiji olakšati da zahtijeva od vojske rušenje dronova.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'
POGINULO ČETVERO LJUDI

VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'

Automobil, kojeg su navodno unajmili u zagrebačkoj Zračnoj luci, u potpunosti je spljošten
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025