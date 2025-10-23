Policija je vatrenim oružjem ranila vojnika tijekom velike vježbe Bundeswehra, njemačkih oružanih snaga, u južnom gradu Erdingu, rekli su dužnosnici u srijedu
Njemačka policija upucala je vojnika tijekom vojne vježbe
Glasnogovornik operativnog zapovjedništva Bundeswehra je za dpa rekao da je policija, koju su pozvali lokalni stanovnici, zbog nesporazuma ispalila hitac na vojnika koji je sudjelovao u vježbi. Vojnik je zadobio lakše ozljede, premješten je u bolnicu odakle je u međuvremenu pušten, dodao je glasnogovornik. Policija je rekla da je odgovarala na izvješća o muškarcu koji je nosio oružje te je rasporedila više jedinica.
"Kasnije se ispostavilo da je naoružani pojedinac bio pripadnik njemačkih oružanih snaga koji je bio na mjestu događaja u sklopu vježbe", kazala je policija u priopćenju.
Cilj vježbe "Marshal Power" bio je simulirati borbu iza zamišljene crte bojišnice u obrambenoj situaciji, a uključivala je vojsku, policiju te vatrogasne i spasilačke službe.
Neuobičajena karakteristika vježbi jest ta da otprilike 500 vojnika i oko 300 civilnih djelatnika hitnih službi vježbe izvodi na javnim površinama umjesto na zatvorenim vojnim poligonima.
Prema Bundeswehru, njome se vježba odgovor na prijetnje u "pozadini", uključujući napade bespilotnim letjelicama, sabotaže i takozvane neregularne oružane snage, odnosno borce koji nisu pripadnici državne vojske.
Scenarij pretpostavlja da je članica NATO-a napadnuta, što bi dovelo do obrane na razini cijelog saveza.
Vježbe također pokrivaju kontrolu prometa, lociranje skrivenog oružja, borbu protiv nezakonite trgovine oružjem i zaštitu kritične infrastrukture.
Osim toga, vojnici vježbaju obranu od neprijateljskih dronova i raspoređivanje vlastitih.
