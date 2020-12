Njemačka produljuje mjere do 10. siječnja: Daleko smo od cilja

Institut Robert Koch objavio je da je u posljednjih 24 sata zabilježeno 17.270 novozaraženih te 487 umrlih od posljedica korona virusa što je najveća vrijednost od izbijanja pandemije

<p>Njemačka je produljila aktualne djelomične mjere zatvaranja do 10. siječnje, priopćeno je nakon sastanka predstavnika savezne i pokrajinskih vlada u srijedu navečer u Berlinu.</p><p>"Mi smo još uvijek vrlo udaljeni od željene vrijednosti od 50 novozaraženih na 100.000 stanovnika u razdoblju od sedam dana", rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka s premijerima saveznih pokrajina.</p><p>Ona je rekla i da visok broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom pokazuje kolika odgovornost leži na predstavnicima savezne i pokrajinskih vlada.</p><p>Državni epidemiološki institut Robert Koch objavio je da je u posljednjih 24 sata zabilježeno 17.270 novozaraženih te 487 umrlih od posljedica zaraze koronavirusa što je najveća vrijednost od izbijanja pandemije.</p><p>Mjere uvedene početkom studenog i prošlog tjedna produljene do 20. prosinca ostaju na snazi do 10. siječnja.</p><p>Mjere uključuju zabranu prihvata gostiju za hotele i ugostiteljske objekte kao i zabranu rada kulturnim ustanovama poput kazališta, opera i kina te teretana.</p><p>Isto tako je na snazi zabrana okupljanja više od pet osoba iz dva domaćinstva. Na sjednici prošlog tjedna je dogovoreno popuštanje mjera kontakta preko božićnih praznika kada će biti dozvoljeno okupljanje do deset osoba iz više domaćinstava.</p><p>Osim toga se apelira na građane da se suzdrže od putovanja posebice u inozemstvo.</p><p>"Situacija u kojoj se trenutno nalazimo je neprihvatljiva zato je nužno i važno lockdown produljiti do 10. siječnja", rekao je premijer savezne pokrajine Bavarska Markus Soeder nakon sastanka.</p><p>On se založio za dodatno produbljavanje mjere zatvaranja.</p><p>"Pitanje je možemo li zemlju dulje držati u ovom stanju polusna ili moramo razmisliti o tomu da mjere produbimo", rekao je Soeder koji se zalaže za kraći ali intenzivniji lockdown.</p><p>Premijer savezne pokrajine Berlin Michael Mueller založio se za intenzivnije planiranje procesa cijepljenja građana nakon dolaska cjepiva na tržište što se očekuje krajem ove ili početkom sljedeće godine.</p>