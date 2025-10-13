Obavijesti

INCIDENTI

Njemačka: Raste broj krađa kablova na punionicama za električna vozila

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka: Raste broj krađa kablova na punionicama za električna vozila
Foto: R4311 MANDOGA MEDIA

Krađe kabela i sabotaže na punionicama za električna vozila u porastu su diljem Njemačke, objavili su operatori, izvještavajući o naglom porastu incidenata u usporedbi s prethodnim godinama

EnBW, najveći njemački operator mreža za punjenje, izjavio je da je ove godine zabilježio više od 900 krađa kabela na preko 130 brzih punionica.

Šteta trenutno iznosi donju vrijednost od milijun eura, rekao je glasnogovornik tvrtke, dodajući da su gubici u prethodnim godinama bili manji.

Tvrtka EWE Go također je zabilježila značajan porast krađa kablova. "Dok smo između 2022. i 2024. bilježili samo nizak dvoznamenkasti broj slučajeva, broj u 2025. porastao je na srednje do visoke dvoznamenkaste brojke", izvijestila je tvrtka.

Ionity sa sjedištem u Muenchenu, paneuropska mreža za punjenje, prijavila je samo nekoliko krađa kabela u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu između 2022. i 2024., ali se ta brojka popela na nešto više od 100 slučajeva diljem Europe ove godine.

"Krađa kabela je frustrirajuća u svakom pogledu“, rekao je Volker Rimpler, glavni tehnološki direktor za e-mobilnost u EnBW-u, dodajući da vozači zbog krađa ne mogu puniti svoje automobile, dok se operatori suočavaju sa znatnim financijskim gubicima.

