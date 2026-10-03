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VELIKA PROSLAVA

Njemačka slavi ujedinjenje u Bremenu, stiže 400.000 ljudi

Piše HINA,
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Njemačka slavi ujedinjenje u Bremenu, stiže 400.000 ljudi
Foto: Leon Kuegeler
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Očekuje se da će pučku proslavu u Bremenu, koja traje do nedjelje, posjetiti više od 400.000 ljudi. U središtu grada postavljeni su brojni štandovi i pozornice, a u sklopu proslave planirano je oko 800 događanja

Njemačka u subotu obilježava Dan njemačkog jedinstva proslavama i događanjima diljem zemlje, dok se središnja državna svečanost održava u Bremenu, gdje se očekuje okupljanje njemačkog političkog vrha. Dan njemačkog jedinstva, državni praznik, obilježava 3. listopada 1990., kada se pet saveznih zemalja bivše Istočne Njemačke pridružilo Saveznoj Republici Njemačkoj, čime je formalno okončana dugogodišnja podjela na Istočnu i Zapadnu Njemačku nakon Drugoga svjetskog rata.

Nakon bogoslužja u bremenskoj katedrali, politički čelnici i ostali uzvanici okupit će se u koncertnoj dvorani Die Glocke na službenoj svečanosti, prenosi agencija dpa.

Očekuje se da će pučku proslavu u Bremenu, koja traje do nedjelje, posjetiti više od 400.000 ljudi. U središtu grada postavljeni su brojni štandovi i pozornice, a u sklopu proslave planirano je oko 800 događanja, među kojima su besplatni koncerti, rasprave, vođeni obilasci i izložbe. Svečanosti u Bremenu održavaju se pod geslom „Mnogo snaga – jedna zemlja“. Grad je domaćin središnje proslave jer trenutačno predsjeda Bundesratom, gornjim domom njemačkog parlamenta.

Više od tri desetljeća nakon pada Berlinskog zida posljedice ponovnog ujedinjenja Njemačke i dalje su predmet žestokih rasprava. Razlike između istočnog i zapadnog dijela zemlje i dalje postoje, osobito u plaćama i imovini, dok gospodarski potresi koji su uslijedili nakon ujedinjenja još uvijek oblikuju istočni dio Njemačke. Dio stanovnika istočne Njemačke također smatra da ima premalo utjecaja u državnim institucijama.

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