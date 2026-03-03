Njemačka tvrda gasi pogon u Vukovaru, bez posla 111 radnika

Tvrtka Ricosta Hrvatska zatvara svoj pogon za proizvodnju obuće u Vukovaru, zbog čega će posao izgubiti 111 radnika, pretežito žena, potvrdili su u utorak iz vukovarske gradske uprave dodajući kako je razlog za to povećanje zajamčene minimalne plaće u Hrvatskoj.

„Prošli tjedan me je direktor tvrtke iz Njemačke obavijestio da će do kraja mjeseca zatvoriti pogon u Vukovaru. Razlog takvoj odluci je povećanje zajamčenog minimalca u Hrvatskoj pa su odlučili svoju proizvodnju preseliti u Rumunjsku i Bugarsku. Uz to je došlo do pada prodaje tenisica koje proizvode tako da proizvodna hala ide u prodaju“, pojašnjava vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.

Napominje kako je u međuvremenu obavio razgovore s tvrtkom Borovo oko zapošljavanja dijela radnica, ako im budu potrebni takvi kadrovi.

"Razgovarao sam i sa čelnicima vukovarske tvrtke Mistral da mogu računati na te radnice. Dopisom smo se obratili i tvrtki HAIX iz Varaždina, koja u obućarskoj proizvodnji zapošljava preko tisuću radnica, da mogu računati na vukovarske radnice ako budu planirali dalje širenje proizvodnje. To je sve što smo kao gradska uprava mogli napraviti u najkraćem mogućem roku“, rekao je Pavliček.

Oglasili su se i iz vukovarskog SDP-a, upozoravaju kako vukovarske tvrtke koje trenutno posluju u plusu, a one su rijetke, isplaćuju minimalac radnicima. To je puno manje nego u zemljama EU-a odakle ti poslodavci dolaze, nemaju nikakvu društvenu odgovornost osim plaćanja komunalija i, kako se vidi iz primjera Ricoste, odlaze jer se povećao iznos bruto minimalne plaće.

SDP upozorava na opću nebrigu za Vukovar županijskih i državnih institucija, osim kada se radi o studenom i pijetetu prema stradalim herojima. "Onda se nacrtaju, prošeću se do groblja i opet ih nema godinu dana", kažu u SDP-u i posebno ističu tvornicu Borovo, koja se svjesno ili nesvjesno zanemaruje cijelo vrijeme.