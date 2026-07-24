Obavijesti

News

Komentari 0
SLABA POTRAŽNJA

Njemačka Varta podnijela zahtjev za stečaj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka Varta podnijela zahtjev za stečaj
Foto: Staff
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Reuters je već u četvrtak izvijestio da Varta planira podnijeti zahtjev za stečaj nakon što su njezini dioničari, proizvođač sportskih automobila Porsche i austrijski investitor Michael Tojner, odbili osigurati dodatno financiranje

Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je u petak da je podnio zahtjev za objavu stečaja, istaknuvši u obrazloženju slabiju potražnju i gubitak ključnog klijenta.

Kompanija je podnijela četiri zahtjeva za stečaj, rekao je glasnogovornik okružnog suda u Stuttgartu. U Varti su naveli da zahtjev obuhvaća i njihove podružnice.

Reuters je već u četvrtak izvijestio da Varta planira podnijeti zahtjev za stečaj nakon što su njezini dioničari, proizvođač sportskih automobila Porsche i austrijski investitor Michael Tojner, odbili osigurati dodatno financiranje.

PREMIJERA Novi BMW serije 7 stigao u Hrvatsku i ima 'domaće' baterije: Ovako se kreću cijene
Novi BMW serije 7 stigao u Hrvatsku i ima 'domaće' baterije: Ovako se kreću cijene

Uprava Varte istaknula je u obrazloženju slabu potražnju, nepovoljne valutne tečajeve i gubitak ključnog klijenta. Američki Apple planira ubuduće nabavljate punjive baterije "CoinPower" za svoje AirPods slušalice iz Kine.

Kompanija bi sada mogla biti podijeljena, napominje Reuters.

Ključni vjerovnici, uključujući Deutsche Bank, namjeravaju preuzeti profitabilan posao s baterijama za primjenu u kućanstvu, dok je Tojner izrazio interes za odjel mikrobaterija.

Varta navodi da zapošljava oko 3.200 radnika, ponajviše u sjedištu u Ellwangenu. Zadnje financijsko izvješće objavili su 2024. godine, navodeći da su zabilježili prihod od oko 793 miljiuna eura i gubitak od 64,5 milijuna eura.

Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi, između ostalog, i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije, navodi agencija dpa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvati stižu u pomoć! Francuska gori, evakuirali 23.000 ljudi: 'Naš kanader krenuo je u akciju'
POMAŽU U GAŠENJU

Hrvati stižu u pomoć! Francuska gori, evakuirali 23.000 ljudi: 'Naš kanader krenuo je u akciju'

Canadair je iz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ poletio u 8.05 sati, a u Francusku su upućene dvije posade i popratno zrakoplovno-tehničko osoblje. U misiji sudjeluje ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga RH
Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama! Ove su poruke dočekale vozače...
FRIŠKA ODLUKA

Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama! Ove su poruke dočekale vozače...

Za razliku od Ine koja nije donosila odluke o ograničenjima točenja goriva, barem ne u novijoj povijesti, Petrol ima iskustva s restrikcijama točenja na matičnom tržištu u Sloveniji...
Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'
'U GLUHO DOBA NOĆI'

Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'

'Ne poričem prekršaj, ali tužno je da za svaku situaciju koja se dogodi u kafiću, ispaštamo mi vlasnici', kaže ugostitelj iz Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026