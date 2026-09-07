Populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW) u ponedjeljak je potvrdio da neće spriječiti Alternativu za Njemačku (AfD) da predvodi manjinsku vladu u Saskoj-Anhaltu, čime je otvoren put Ulrichu Siegmundu da postane prvi premijer neke njemačke savezne pokrajine iz redova krajnje desnog AfD-a.

Siegmundov AfD uvjerljivo je pobijedio na nedjeljnim izborima u toj istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini s nešto manje od 44 posto glasova, ali nije uspio osvojiti dosad nezabilježenu apsolutnu većinu u pokrajinskom parlamentu u Magdeburgu. AfD tvrdi da je dobio „mandat za upravljanje”, no vjerojatno neće moći sastaviti vladajuću koaliciju jer etablirane njemačke stranke odbijaju suradnju s njim. Ta je politika poznata kao „vatrozid”.

Međutim, populistički Savez Sahre Wagenknecht pozvao je na „novi politički početak” nakon što je tijesno prešao izborni prag od pet posto potreban za ulazak u parlament, čime se našao u mogućoj ulozi jezičca na vagi. Njegov vodeći kandidat u Saskoj-Anhaltu, Thomas Schulze, izjavio je u ponedjeljak rano ujutro za radio Deutschlandfunk da BSW neće glasati protiv Siegmunda u parlamentu ako se kandidira za novog pokrajinskog premijera.

Prema pokrajinskom zakonu, kandidat za premijera u prvom krugu mora dobiti apsolutnu većinu glasova zastupnika. Ako u tome ne uspije, drugi krug mora se održati u roku od sedam dana i vrijede ista pravila. No ako bude potreban i treći krug, presudno je to što je tada dovoljna obična većina.

Siegmund je spomenuo mogućnost da ga zastupnici drugih stranaka podrže na tajnom glasovanju ili čak prijeđu u AfD. Iako su pojedini članovi konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza doveli u pitanje strategiju „vatrozida”, takav se scenarij čini malo vjerojatnim. AfD bi se tako morao osloniti na suzdržanost BSW-a u trećem krugu glasovanja, a populistička stranka potvrdila je da je spremna upravo na takav potez.

„AfD smatram strankom za koju je glasalo 44 posto ljudi i to moram uzeti u obzir”, rekao je Schulze iz BSW-a. „Za mene je to demokracija.”

Osnivačica BSW-a Sahra Wagenknecht izjavila je u ponedjeljak za dpa da je „politika sprečavanja AfD-a da dođe na vlast propala”. „Izborni gubitnik, CDU, mora biti smijenjen”, rekla je. „Nadamo se da sada u pokrajinskom parlamentu u Magdeburgu postoje većine za promjenu energetske politike, ukidanje sankcija Rusiji, bolje obrazovanje i temeljitu reformu javne radiotelevizije.”

Upitan u nedjelju o područjima u kojima se stavovi BSW-a i AfD-a podudaraju, Schulze je također istaknuo tješnje odnose s Rusijom. „Protivimo se tim sankcijama, koje doista uništavaju naše gospodarstvo”, rekao je. Poput AfD-a, i BSW želi „pristupačnu energiju”.

Nije jasno u kojoj bi mjeri te dvije stranke mogle utjecati na njemačko-ruske odnose, koji su se snažno pogoršali nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom opsegu 2022. godine. Prema njemačkom saveznom ustroju, savezna vlada u Berlinu ima isključive ovlasti u vanjskoj politici, dok se sankcije Rusiji donose na razini Europske unije.

BSW je početkom 2024. nastao odvajanjem od Ljevice (Die Linke), zastupajući društveno konzervativne stavove u kombinaciji s populističkom lijevom ekonomskom politikom. Stranka je brzo stekla potporu u istočnoj Njemačkoj, ali posljednjih mjeseci suočava se s unutarnjim podjelama. Većina njezinih zastupnika u susjednoj Tiringiji prošlog je tjedna napustila stranku zbog sukoba s Wagenknecht. Wagenknecht je rekla da je iznimno zadovoljna rezultatom u Saskoj-Anhaltu, koji je nadmašio rezultate BSW-a u nedavnim anketama. „Povratak BSW-a je počeo”, rekla je. „U vrijeme sve veće opasnosti od rata važan je signal to što će jedina dosljedno mirovno orijentirana stranka ući u pokrajinski parlament Saske-Anhalta.”