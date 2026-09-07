Pobjeda protuimigracijske stranke AfD na lokalnim izborima u Saskoj-Anhaltu izazvala je šok i otvorila brojna pitanja o političkoj budućnosti Njemačke, dok analitičari ističu da bi ovaj rezultat mogao imati dalekosežne posljedice na nacionalnoj razini.
POLITIČKI POTRES Što pobjeda ekstremne desnice znači za Europu? 'Kancelar je ponižen!'
"Seizmički", "društveno-politički potres", "prekretnica za Njemačku". Ovim su riječima politički analitičari i brojni mediji opisali zapanjujuću pobjedu protuimigracijske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) na nedjeljnim lokalnim izborima. Pobjeda u Saskoj-Anhaltu, jednoj od manjih njemačkih pokrajina, izazvala je šok diljem Njemačke i Europe i otvorila brojna pitanja o političkoj budućnosti najmoćnije članice Europske unije, piše BBC.
Pobjeda koja je uzdrmala Berlin
Iako se radi o regionalnim izborima, njihov utjecaj osjeća se na nacionalnoj razini. Uvjerljiva pobjeda AfD-a, koji je osvojio oko 44 posto glasova, stavlja golem pritisak na već poljuljanu centrističku koalicijsku vladu u Berlinu. Za konzervativnog kancelara Friedricha Merza, čiji je CDU doživio težak poraz sa samo 17-18 posto podrške, ovaj bi rezultat mogao biti i čavao u političkom lijesu. Merz je, naime, obećao smanjiti popularnost AfD-a, a dogodilo se upravo suprotno.
Ove političke nevolje dodatno će oslabiti i omesti Njemačku, ključnog igrača Europske unije, u vrijeme dok se kontinent suočava s ruskom agresijom, trgovinskim tenzijama s SAD-om pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa i ekonomskom prijetnjom iz Kine.
Rezultat iz Saske-Anhalta također potiče duboko preispitivanje u cijeloj Njemačkoj, gdje je nacistička prošlost i dalje osjetljiva tema. Ovo je prva ovako uvjerljiva izborna pobjeda jedne nacionalističke stranke krajnje desnice od pada Trećeg Reicha 1945. godine. Njemačke vlasti su dijelove AfD-a, uključujući i ogranak u Saskoj-Anhaltu, službeno označile kao protudemokratske i desničarsko-ekstremističke. Čini se da je njemački politički mainstream iznevjerio birače.
Uspon na krilima nezadovoljstva i "ostalgije"
AfD je odavno popularan na istoku Njemačke, no ankete sada pokazuju da je postao najjača politička stranka i na nacionalnoj razini. Njihov uspjeh uvelike se temelji na dubokom nezadovoljstvu birača, posebno na siromašnijem istoku. Saska-Anhalt je najsiromašnija njemačka pokrajina, a ondje se, kao i u većem dijelu bivše Istočne Njemačke, često susreće fenomen "ostalgije" - nostalgije za komparativno stabilnijim vremenima pod komunizmom.
AfD vješto koristi taj osjećaj, unatoč tome što je Njemačka uložila između 2,3 i tri bilijuna eura kako bi pomogla integraciju bivšeg komunističkog dijela zemlje nakon pada Berlinskog zida.
Valovi iz male Saske-Anhalta proširili su se daleko izvan njemačkih granica. Reakcije su stigle s najviših svjetskih razina, pokazujući stratešku važnost njemačke političke scene.
Podrška iz SAD-a i Rusije
Američki predsjednik Donald Trump odmah je u nedjelju na svojoj platformi Truth Social objavio izlazne ankete izbora u Saskoj-Anhaltu. Poruka AfD-a, koja se temelji na protuimigracijskoj i "anti-woke" politici pod sloganom "Njemačka Nijemcima", snažno odjekuje Trumpovom "Učinimo Ameriku opet velikom" (MAGA) porukom. AfD, kao i niz drugih nacionalističkih stranaka u Europi, uvelike posuđuje iz Trumpove strategije - potkopavanje mainstream medija, dovođenje u pitanje neutralnosti sudaca i obećanja o vraćanju nacionalne veličine.
Odmah nakon Trumpa, oglasio se i utjecajni ruski biznismen Kiril Dmitrijev, blizak Kremlju, koji je rezultat AfD-a nazvao "povijesnim", njemačku vladu "diskreditiranom", a kancelara "poniženim". Usporedio je Friedricha Merza s bivšim britanskim premijerom Keirom Starmerom, koji je ljetos bio prisiljen podnijeti ostavku. Interes Rusije je jasan: njemačka vlada najveći je pojedinačni donator Ukrajini, dok je AfD izrazito proruski orijentiran. Oni žele zaustaviti slanje vojne pomoći Kijevu, ukinuti sankcije Moskvi i ponovno početi kupovati jeftiniju rusku energiju.
Zabrinutost u Europskoj uniji
U Bruxellesu se rezultati izbora prate s velikom zebnjom. Idućih dvanaest mjeseci donosi izbore u ključnim zemljama poput Francuske, Italije, Španjolske i Poljske, a postoji strah da bi "ekstremne" stranke, posebno one desne, mogle ostvariti značajan uspjeh diljem kontinenta.
Vođa španjolske nacionalističke stranke Vox, Santiago Abascal, pobjedu AfD-a nazvao je "velikom nadom za Njemačku i Europu". S druge strane, francuski ministar za Europu Benjamin Haddad, saveznik centrističkog predsjednika Emmanuela Macrona, izrazio je duboku zabrinutost.
- Ovo je ozbiljan trenutak u Europi, vidjeti krajnju desnicu kako pobjeđuje na regionalnim izborima u Njemačkoj - upozorio je Haddad.
Iako se ove stranke međusobno razlikuju, dijele protuimigracijsku platformu i snažan nacionalistički narativ. Bilo da se radi o pokliču "Njemačka na prvom mjestu", "Italija na prvom mjestu" ili "Francuska Francuzima", u Bruxellesu raste zabrinutost da uspon nacionalističkih stranaka narušava europsku koheziju u trenutku kada je ona potrebnija nego ikad. Europski sigurnosni krugovi upozoravaju da bi pukotine u sankcijama protiv Rusije ili slabljenje podrške NATO-u, što zagovaraju stranke poput AfD-a ili francuskog Nacionalnog okupljanja, samo ohrabrile Moskvu.
*uz korištenje AI-ja
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