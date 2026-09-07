U Varaždinu izlijevali 30 tona mulja: 'Mrtvačke glave su bile nacrtane na tim kantama...'

Uskok je danas objavio još dva vještačenja na lokacijama gdje je tvrtka Tipos Resurs ilegalno zakapala i odlagala otpad. Radi se o lokaciji u Varaždinu i poznatoj lokaciji silosa u Gospiću.

- Zbog opravdanog interesa javnosti objavljujemo Nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, sačinjenog od strane Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po nalogu ovog Ureda te u Izvješće o fizikalno-kemijskoj analizi mikroplastike u uzrocima podzemnih voda na lokaciji u Gospiću sačinjenog od strane Instituta za vode ''Josip Juraj Strossmayer'', također po nalogu ovog Ureda - stoji u objavi Uskoka.

Vještačenje u Varaždinu je pokazalo da su Šincekovi i tamo zakapali otpad. 24sata je prvi pisao o tome da se uz stotine tona plastike koji su na površini, nalazi i neki zakopani otpadni mulj, a vještačenje je to potvrdilo. Inače, odvoz plastike je već počeo i Državni inspektorat će to platiti tri milijuna eura.

Plastika, tekstil, guma, medicinski i sanitarni otpad, metal, 30 tona otpadnog mulja, bakterije fekalnog podrijetla te lokalno povišene koncentracije metala. Sve to pronađeno je u Varaždinu, na lokaciji nekadašnje tvornice Florijan Bobić koju je do uhićenja bračnog para Šincek koristila njihova tvrtka Tipos Resurs.

Inače, novo otkriće o otpadnom mulju je prvoosumnjičeni Josip Šincek preko njemu sklonih lokalnih medija pokušao negirati. Sada je vještačenje potvrdilo zakopani mulj.

24sata su u travnju ove godine ekskluzivno objavila svjedočanstva radnika Tipos Resursa koji su istražiteljima ispričali kako su u rupu u zemlji izljevali mulj iz kanti s mrtvačkim glavama.

'Reći ću ti gdje je još jedno smeće zakopano u Bobiću tamo, točno znam lokaciju jer sam ga ja zakopao, to je opasni otpad, a to nitko ne zna.' Prema saznanjima 24sata, ovo je samo jedna od rečenica koju su istražitelji čuli kad su tajno nadzirali navodnu kriminalnu organizaciju Josipa Šinceka. Ovu konkretnu rečenicu je izgovorio Franjo Ferenčina Ivici Kolariću, a obojica su vozila za Šinceka. Tereti ih se za ilegalno bacanja i zakapanje opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju, a kako doznajemo, istraga se proširila i na druge lokalitete, pisali smo još u travnju.

- Tamo na onoj strani gdje se nalazi onaj iz Trnovca koji proizvodi šampone, tamo ispod jednog drveta, iskopali smo grabu tri puta tri metra, dva metra dubine i unutra su dva šlepera muljeva iz Slovenije, moram ti pokazati, jer neće Bog i Isus naći - nastavlja Ferenčina svom prijatelju s kojim je sad osumnjičen.

Prema rješenju, riječ je o 30 tona mulja od lakova i boja iz Italije i Slovenije, čije je zakapanje u tlo organizirao Josip Šincek, a kad su ugovarali zbrinjavanje tog otpada, dobili su za to i naknadu. Monika Šincek je navodno ta koja je 'popeglala' papire da sve izgleda u redu i ispunila eONTO kartice kako bi sve izgledalo legalno.

Prema onome što su istražitelji otkrili, riječ je o lokaciji u Varaždinu, nekadašnjoj tvornici namještaja 'Florijan Bobić', danas zemljištu u vlasništvu tvrtke Mundus projekt. A uhićeni Ferenčina je prijatelju puno toga navodno i ispričao, pa i kako je sve bilo puno tekućeg otpada i lakova.

- Mrtvačke glave su bile nacrtane na onom što smo unutra izlijevali, bilo je puno tekućeg otpada i lakovi tamo od ovih. Nije ovo ispod hale, neću više govoriti - rekao je.

Kako doznajemo, ispričao je istražiteljima da su s njim bili i Josip Šincek koji mu je govorio što da radi te još jedan okrivljeni, Ivan Mihaljuš Šemso. Ferenčina se pravdao i da mu je žao, ali da je sve radio po Šincekovom nalogu za što je primao između 4 i pol te 5 tisuća kuna.

Ova lokacija u Varaždinu nije vidljiva s ceste bez ulaska u prostor tvornice, no na satelitskim snimkama se vidi kako se okoliš izmijenio i više ništa ne raste. No ono što se vidi s ceste su hrpe plastičnog otpada koje su Šinceki ostavili za sobom. I to nije sve, jer prema iskazima vozača i razgovorima koje su istražitelji snimili, dio su zakopali i ispod hale.

- Ispod hale smo ja i "Baja" trpali unutra u podrum, podrum je pun smeća - rekao je jedan od dvojice vozača.