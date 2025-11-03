Obavijesti

U SLUČAJU KRIZE

Njemački general poziva na procjenu svih mladića za vojsku

Foto: Teresa. Kroeger/REUTERS

Glavni inspektor njemačke vojske Carsten Breuer izjavio je da je procjena svih mladića za potencijalnu vojnu službu nužna kako bi se izbjeglo gubljenje vremena u slučaju obrambene krize

"Iz vojne perspektive, ključno je da se procijeni cijela dobna skupina. Tek tada znamo tko je dostupan i koga bismo mogli pozvati u obrambenoj situaciji, koju želimo spriječiti", rekao je Breuer medijskoj grupi RND u izjavi objavljenoj u ponedjeljak.

Ministar obrane Boris Pistorius također podržava nacionalne procjene svih mladića.

Breuer je upozorio da bi se provođenjem procjena tek kada dođe do krize gubilo ključno vrijeme. "Nitko danas ne može sa sigurnošću reći kako će sigurnosna i prijetnja izgledati u nadolazećim godinama", rekao je.

Novi njemački zakon o vojnoj službi, koji bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja, prema trenutnim planovima u početku predviđa dobrovoljno služenje vojnog roka.

PROTIV ISIL-A Njemačka vojska ide u Siriju, ali neće ratovati nego izviđati
Njemačka vojska ide u Siriju, ali neće ratovati nego izviđati

Zastupnici vladajuće koalicije su za procjene predložili biranje mladića lutrijom, a kasnije, ako je potrebno zbog nedovoljnog broja dobrovoljaca, i za obveznu službu.

Breuer je rekao da oružane snage ne bi trebale ograničavati svoje operativne mogućnosti. Istaknuo je oslanjanje na dobrovoljce, ali je dodao: "Ako je broj dobrovoljaca nedovoljan i ako Vlada i Bundestag odluče o obveznom pozivu, odabrali bismo one koji su najkvalificiraniji i najmotiviraniji", na temelju stvarnih potreba, a ne slučajnog sustava.

Breuer je naglasio važnost vremena: "Do kraja desetljeća trebamo ne samo snažne aktivne snage već i snažnu rezervu koja će biti spremna za obranu i odvratiti potencijalne protivnike."

