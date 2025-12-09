Obavijesti

U LISTOPADU

Njemački izvoz je posustao

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Njemački izvoz posustao je u listopadu, uz smanjene isporuke u SAD i Kinu, pokazali su u utorak podaci statističkog ureda

Ukupna vrijednost izvoza robe iz najvećeg europskog gospodarstva porasla je u listopadu tek 0,1 posto u odnosu na rujan, na 131,3 milijarde eura, izračunali su statističari na temelju sezonski i kalendarski prilagođenih podataka.

U rujnu bila je porasla za 1,5 posto, prema revidiranim podacima Destatisa.

Vrijednost uvoza umanjena je pak u listopadu za 1,2 posto u odnosu na rujan, na 114,5 milijarde eura. Na početku jeseni bila je porasla za 3,1 posto.

Vanjskotrgovinska bilanca pokazala je tako u listopadu višak od 16,9 milijardi eura, za 10,4 posto veći nego u rujnu, pokazuju podaci Destatisa.

BILANCA Kineski izvoz u studenom ponovno rastao: Najveća je potražnja iz EU-a i Australije
Kineski izvoz u studenom ponovno rastao: Najveća je potražnja iz EU-a i Australije

Godišnja usporedba pokazuje pak rast izvoza u listopadu za 4,2 posto, prema kalendarski prilagođenim podacima. Vrijednost uvoza uvećana je za 2,8 posto, izračunali su statističari na temelju preliminarnih podataka.

Vrijednost njemačke robe izvezene u druge članice Europske unije iznosila je u listopadu 76,3 milijarde eura i bila je za 2,7 posto veća nego u rujnu. U gotovo istom postotku porasla je i vrijednost uvoza iz te skupine zemalja, na 61,1 milijardu eura.

Njemački izvoz u "treće zemlje" umanjen je pak za 3,3 posto, na 55,1 milijardu eura. Još je snažnije potonuo uvoz iz te skupine zemalja, za 5,4 posto, na 53,4 milijarde eura.

Većina njemačke robe isporučena je i u listopadu u Sjedinjene Američke Države, ali u znatno manjoj vrijednosti nego u rujnu, za 7,8 posto, od 11,3 milijarde eura, izračunali su statističari. 

Uvoz iz SAD‑a potonuo je pak za čak 16,6 posto, na 7,2 milijarde eura.

UVOZ ZA 4,6 % U prvih devet mjeseci RH povećala izvoz za 5,5 posto
U prvih devet mjeseci RH povećala izvoz za 5,5 posto

Kina je i u listopadu zadržala poziciju glavnog njemačkog dobavljača robe, ali uz 5,2 posto manju vrijednost uvezene robe, od 13,8 milijardi eura.

Još je snažnije smanjena vrijednost njemačkog izvoza u Kinu, za 5,8 posto, na 6,3 milijarde eura, pokazuju podaci Destatisa.

