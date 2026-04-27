Njemački kancelar: 'Ukrajina će možda morati pristati na gubitak dijela teritorija'

„U jednom trenutku Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre; u jednom trenutku, nadajmo se, i mirovni ugovor s Rusijom. Tada bi se moglo dogoditi da dio ukrajinskog teritorija više ne bude ukrajinski”, rekao je Merz u ponedjeljak učenicima gimnazije Carolus-Magnus u Marsbergu, gradu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

„Ako predsjednik (Volodimir) Zelenskij to želi objasniti vlastitom stanovništvu i dobiti većinu za to, a za što mu je potreban referendum, tada istodobno mora reći narodu: 'Otvorio sam vam put u Europu'”, dodao je Merz.

Napredak Kijeva prema pristupanju EU-u blokirao je mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban, ali je njegov poraz na izborima ranije ovog mjeseca pobudio nadu da se može krenuti na idući korak. Ukrajina trenutačno ima status službenog kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

Merz je ipak upozorio da ne treba gajiti velike nade u brzo pristupanje, rekavši da se Ukrajina ne može pridružiti bloku dok je u ratu i da prvo mora ispuniti stroge kriterije, uključujući one koji se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

„Zelenskij je imao ideju o pridruživanju EU-u prvog siječnja 2027. godine. To neće ići. Čak ni prvi siječnja 2028. nije realističan”, izjavio je Merz.

Predložio je međukorake poput uloge promatrača za Ukrajinu u institucijama EU-a, za što je rekao da je naišlo na široko odobravanje europskih čelnika na samitu prošlog tjedna na Cipru, kojem je prisustvovao i Zelenskij.

Europska unija je prošlog tjedna odobrila zajam od 90 milijardi eura Ukrajini, što pokriva većinu njezinih potreba do 2027. godine, no blok ostaje podijeljen oko tempa pristupnih pregovora.