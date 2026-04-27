RUSKI PEARL HARBOR Ukrajinci napali flotu usidrenu na Krimu
Služba sigurnosti Ukrajine priopćila je da je tijekom napada u noći na 26. travnja pogodila na Krimu, koji je anektirala Rusija, veliki desantni brod (BDK) ruske ratne mornarice „Jamal”, BDK „Filčenkov”, izviđački brod „Ivan Hurs”, kao i lovački zrakoplov „MiG-31”, koji je bio baziran na aerodromu „Belbek”.
Osim toga, prema navodima ukrajinskog tijela, napadnuti su i centar za obuku Crnomorske flote Rusije „Lukomka”, stožer radiotehničke obavještajne službe snaga protuzračne obrane te radarska stanica „Mys-M1”.
Ranije je „guverner” Sevastopolja Mihail Razvožajev izjavio da je grad u noći 26. travnja bio izložen jednom od najmasovnijih napada u posljednje vrijeme.
Jedan muškarac je poginuo, a nekoliko ljudi je ozlijeđeno. SBU je također proveo napad na brodove Crnomorske flote Ruske Federacije 18. travnja. Tada je navedeno da su oštećena dva broda.
