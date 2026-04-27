RAT U UKRAJINI

RUSKI PEARL HARBOR Ukrajinci napali flotu usidrenu na Krimu

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Služba sigurnosti Ukrajine

Ranije je „guverner” Sevastopolja Mihail Razvožajev izjavio da je grad u noći 26. travnja bio izložen jednom od najmasovnijih napada u posljednje vrijeme

Služba sigurnosti Ukrajine priopćila je da je tijekom napada u noći na 26. travnja pogodila na Krimu, koji je anektirala Rusija, veliki desantni brod (BDK) ruske ratne mornarice „Jamal”, BDK „Filčenkov”, izviđački brod „Ivan Hurs”, kao i lovački zrakoplov „MiG-31”, koji je bio baziran na aerodromu „Belbek”.

Foto: Služba sigurnosti Ukrajine

Osim toga, prema navodima ukrajinskog tijela, napadnuti su i centar za obuku Crnomorske flote Rusije „Lukomka”, stožer radiotehničke obavještajne službe snaga protuzračne obrane te radarska stanica „Mys-M1”.

Foto: Služba sigurnosti Ukrajine

Ranije je „guverner” Sevastopolja Mihail Razvožajev izjavio da je grad u noći 26. travnja bio izložen jednom od najmasovnijih napada u posljednje vrijeme.

'GAĐALI SU STANOVE' Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih
Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih

Jedan muškarac je poginuo, a nekoliko ljudi je ozlijeđeno. SBU je također proveo napad na brodove Crnomorske flote Ruske Federacije 18. travnja. Tada je navedeno da su oštećena dva broda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Volodimir Zelenski: Svijet ne smije Rusiji dopustiti da nastavi s 'nuklearnim terorizmom'
'VODE NAS DO RUBA'

Volodimir Zelenski: Svijet ne smije Rusiji dopustiti da nastavi s 'nuklearnim terorizmom'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u nedjelju Rusiju za 'nuklearni terorizam', na dan kada se obilježava 40. obljetnica nuklearne katastrofe u Černobilu
Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih
'GAĐALI SU STANOVE'

Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih

Više od 20 zastrašujućih sati Rusi su napadali Dnjipro u valovima. Napadali su raketama i dronovima. Napadali su namjerno. Gađali su stambene dijelove, rekao je guverner Oleksandr Hanža
Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom
SPREMNI SU ZA PREGOVORE

Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom

Ukrajinski čelnik pojasnio je da Kijev cijeni ulogu partnera u posredovanju te da je otvoren za pregovarački format koji se već dokazao u prošlosti, pod uvjetom da Moskva pokaže stvarnu volju za diplomatskim rješenjem.

