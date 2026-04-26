Obavijesti

News

Komentari 1
'VODE NAS DO RUBA'

Volodimir Zelenski: Svijet ne smije Rusiji dopustiti da nastavi s 'nuklearnim terorizmom'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Valentyn Ogirenko

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u nedjelju Rusiju za 'nuklearni terorizam', na dan kada se obilježava 40. obljetnica nuklearne katastrofe u Černobilu

Na društvenim mrežama, Zelenski je ustvrdio da je Moskva, pokretanjem invazije na Ukrajinu 2022., "još jednom na putu da odvede svijet na rub nuklearne katastrofe koju bi izazvao čovjek."

- Svijet ne smije dopustiti da se ovaj nuklearni terorizam nastavi, a najbolji način da se to okonča jest prisiliti Rusiju da zaustavi svoje neodgovorne napade - rekao je.

Ruski dronovi redovito lete iznad Černobila, istaknuo je, podsjećajući da je jedan od njih prošle godine pogodio - i oštetio - njegovu zaštitnu strukturu.

'GAĐALI SU STANOVE' Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih
Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi pozvao je na popravak te kolosalne čelične kupole postavljene 2016.-2017., 'što je prije moguće'.

- Ostavljanje situacije kakva jest je problematično - izjavio je na konferenciji za novinare u Kijevu.

DESECI RANJENIH U UDARU VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih
VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih

Moldavska predsjednica Maia Sandu također je stigla u glavni grad Ukrajine gdje se sastala s Volodimirom Zelenskim, a planira otputovati u Černobil kako bi odala počast žrtvama katastrofe.

- Katastrofe ne poznaju granice, a ne ih bi trebala poznavati ni solidarnost. Moldavija stoji uz one koji grade, a ne uz one koji uništavaju - napisala je na X-u.

40 GODINA OD KATASTROFE FOTO Ovako danas izgleda Černobil: Ovdje nitko neće moći živjeti sigurno tisućama godina
FOTO Ovako danas izgleda Černobil: Ovdje nitko neće moći živjeti sigurno tisućama godina

Nesreća u tadašnjoj sovjetskoj nuklearnoj elektrani Černobil 26. travnja 1986. najgora je civilna nuklearna katastrofa u povijesti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih
Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih

Više od 20 zastrašujućih sati Rusi su napadali Dnjipro u valovima. Napadali su raketama i dronovima. Napadali su namjerno. Gađali su stambene dijelove, rekao je guverner Oleksandr Hanža
Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom
Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom

Ukrajinski čelnik pojasnio je da Kijev cijeni ulogu partnera u posredovanju te da je otvoren za pregovarački format koji se već dokazao u prošlosti, pod uvjetom da Moskva pokaže stvarnu volju za diplomatskim rješenjem.
VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih
VIDEO Brutalan ruski napad na Ukrajinu: Lansirali 660 dronova i raketa, raste broj poginulih

Dva tijela izvučena su iz ⁠zgrade pogođene u ruskom napadu na Dnipro, rekao je regionalni guverner Oleksandr ⁠Hanža, dodajući ​da bi još pet osoba moglo biti ‌zarobljeno u ruševinama. Još 21 osoba u gradu je ranjena, ⁠rekao je.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026