Njemački ministar: 'Madrid može računati na podršku EU-a'

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je u četvrtak rekao da se Španjolska može osloniti na solidarnost Europske unije i Njemačke kada je riječ o prijetnjama novim trgovinskim barijerama Sjedinjenih Američkih Država.

"Nećemo dozvoliti da budemo podijeljeni. Čvrsto stojimo zajedno", rekao je Wadephul na tiskovnoj konferenciji dok je pored njega stajao moldavski kolega Mihai Popsoi.

Američki predsjednik Donald Trump je u utorak zaprijetio da će Španjolskoj uvesti potpuni trgovinski embargo nakon što je članica Unije i saveznica u NATO-u rekla da neće dozvoliti američkoj vojsci da koristi njene baze za misije vezane uz napade na Iran.

SAD je nakon toga prebacio zrakoplove iz u Španjolske u svoje vojne baze u Francuskoj i Njemačkoj.

Wadephul je također naglasio da će se njemačka potpora za Ukrajinu nastaviti unatoč zabrinutosti da bi rat u Iranu mogao promijeniti fokus međunarodne zajednice.

"Za Njemačku, i to bih htio ponoviti, nezakoniti rat Rusije protiv Ukrajine i s njim povezana prijetnja cijelom susjedstvu ostaje glavno pitanje sigurnosne politike", poručio je.