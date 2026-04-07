Njemački ministar obrane: Muškarci ne trebaju dozvolu Bundeswehra ako žele putovati

Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je u utorak kako je pravilo o obaveznom prijavljivanju muškaraca između 17 i 45 godina vojnim vlastima za odlazak u inozemstvo pogrešno protumačeno, te da će još ovog tjedna biti unesene dopune tog dijela zakona. Novi zakon o vojnoj službi stupio je na snagu u siječnju, ali je taj dio uglavnom prošao nezapaženo sve do petka, kada je izazvao zabrinutost u javnosti.

„Trenutačno se za muškarce na mijenja ništa, svi smiju napustiti zemlju i za to ne trebaju dozvolu“, rekao je ministar obrane Boris Pistorius (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD) za njemačke medije.

Pistorius je time reagirao na napise u javnosti koji su se pojavili posljednjih dana kako muškarci između 17 i 45 godina starosti moraju tražiti dozvolu vojnih vlasti ako žele napustiti Njemačku.

Njemački ministar obrane je rekao da će još ovog tjedna biti dopunjena ova stavka novoga zakona o vojnoj obvezi koja bi isključila obvezu prijave za one koji se ne odluče za obvezu služenja vojnog roka.

„Nova vojna obveza se temelji na dobrovoljnoj bazi. Nitko neće biti unovačen protiv svoje volje“, rekao je Pistorius.

Početkom godine koalicijska demokršćansko-socijaldemokratska vlada je donijela novi zakon po kojem su svi muškarci rođeni nakon 2008. godine dužni vojno se evidentirati.

Vojna obuka je i dalje na dobrovoljnoj bazi. Zakon predviđa da Bundestag u slučaju da se ne postigne dovoljan broj ročnika uvedu mjere kojima bi se taj broj ostvario.

Cilj je da se sastav Bundeswehra s trenutačnih 180.000 poveća na 260.000 aktivnih vojnika. Njemačka vlada polazi od toga da će taj broj biti postignut na dobrovoljnoj bazi.