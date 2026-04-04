Njemačka zbog rata uvodi stroga pravila: Muškarcima od 17 do 45 stiže nova obveza

Njemački muškarci u dobi za vojnu službu ubuduće će morati tražiti dopuštenje vojske ako žele napustiti zemlju na dulje od tri mjeseca, predviđaju nova pravila o vojnoj obvezi, prenosi Telegraph. Vlada je ove godine predstavila novi model služenja vojske koji još uvijek ne uvodi obvezni vojni rok, ali obvezuje mladiće rođene od 2008. nadalje na liječnički pregled i ispunjavanje upitnika o spremnosti za službu.

Međutim, manje primijećena odredba zakona proširuje obveze i na širi krug, muškarce između 17 i 45 godina, koji sada moraju zatražiti dozvolu Bundeswehra prije duljih odlazaka u inozemstvo. Njemačka se pritom ubrzano vojno reorganizira i naoružava, suočena s prijetnjama iz Rusije i mogućim slabljenjem NATO-saveza.

Nova mjera ima jasan cilj: u slučaju krize ili rata omogućiti državi kontrolu nad kretanjem potencijalnih vojnih obveznika i, po potrebi, brzo uvođenje izvanredne mobilizacije.

Iako pravilo formalno već postoji, tek ga je nedavno uočio list Frankfurter Rundschau, upozorivši da bi moglo izazvati nesigurnost među milijunima muškaraca.

Iz njemačkog Ministarstva obrane poručuju da razloga za zabrinutost nema, u mirnodopskim uvjetima dozvole će se u pravilu odobravati, a najavljuju se i iznimke kako bi se izbjegla nepotrebna birokracija.

- Bit ove odredbe jest imati pouzdanu evidenciju, da u slučaju nužde znamo tko se dulje nalazi u inozemstvu, poručuju iz vojske.

Novi model vojne službe uveden je zbog kroničnog nedostatka vojnika i rastuće sigurnosne neizvjesnosti u Europi. Riječ je o moderniziranoj verziji nepopularnog sustava obveznog vojnog roka koji je ukinut 2010. godine.

Kancelar Friedrich Merz pritom ima ambiciozan cilj: pretvoriti Njemačku u vodeću sigurnosnu silu Europe, s ‘najjačom konvencionalnom vojskom na kontinentu‘.

U tom smjeru ide i plan povećanja obrambene potrošnje na 153 milijarde eura do 2029., odnosno 3,5 posto BDP-a, uz dugoročni cilj od pet posto koliko traži NATO.

Iako vojni rok zasad nije obvezan, zakon ostavlja mogućnost njegova uvođenja ako se ne ostvare ciljevi regrutacije. Za razliku od ranijih propisa, prema kojima su dozvole za izlazak iz zemlje bile potrebne samo u izvanrednim sigurnosnim situacijama, nova pravila vrijede, u pravilu, stalno. To znači da svaki Nijemac u dobi od 17 do 45 godina mora obavijestiti vojsku ako planira dulji boravak u inozemstvu, bilo zbog posla ili putovanja.

Ipak, brojni detalji još nisu razrađeni, uključujući i moguće sankcije za one koji napuste zemlju bez dozvole. Pojavile su se i spekulacije da je sporna odredba donesena gotovo usput, bez dovoljno razmišljanja o posljedicama, jer bi mogla stvoriti velik administrativni teret za vojsku.

To priznaje i samo Ministarstvo obrane, koje trenutačno radi na preciznijim pravilima i iznimkama kako bi se sustav pojednostavio i izbjegla nepotrebna birokracija.