Njemački ministar obrane: Ruski zrakoplov preletio je njemačku fregatu na Baltiku

"Upadi ruskih bespilotnih letjelica i borbenih zrakoplova duboko u poljski i estonski zračni prostor te prelet preko njemačke fregate u Baltičkom moru unutar nekoliko dana jasno pokazuju da Rusija doslovno testira granice, uključujući one koje pripadaju državama članicama NATO-a, sa sve većom učestalošću i intenzitetom", kazao je Pistorius.

Preleti preko brodova se smatraju nepotrebnom provokacijom.

Pistorius je to izgovorio kada je pozivao zastupnike u Bundestagu, donjem domu njemačkog parlamenta, da odobre proračun ministarstva za obranu za 2026. godinu.

Ministar je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin "želi provocirati zemlje članice NATO-a te identificirati, otkriti i iskoristiti pretpostavljane slabosti u NATO savezu".

No, Pistorius je rekao da Putin griješi.

"Savez je na ruske provokacije reagirao jasnim jedinstvom i odlučnošću, ali istovremeno i nužnom smirenošću koja je osobito važna ovih dana."

Prijedlog njemačke vlade za proračun 2026. uključuje 82,69 milijarde eura regularnih izdvajanja te dodatnih 25,51 milijardu eura za posebni vojni fond stvoren nakon ruske invazije na Ukrajinu

U proračunu za 2025., redovita izdvajanja su iznosila 62,43 milijarde eura, a posebni fond 24,06 milijarde.