Njemački ministar: Presadio sam kosu, valjda će biti frizura!

Piše HINA,
Njemački ministar: Presadio sam kosu, valjda će biti frizura!
Schneider, koji dolazi iz istočne savezne pokrajine Tiringije, nije rekao gdje je i kada se točno podvrgnuo postupku presađivanja kose

Njemački ministar za okoliš Carsten Schneider, iz njemačke Socijaldemokratske stranke (SPD) lijevog centra, potvrdio je da se podvrgnuo postupku presađivanja kose. Schneider je potvrdio da je kosu presadio sa stražnje strane na prednji. 

"Nadam se da će postati frizura", rekao je Schneider koji je svoju novu kosu predstavio u srijedu u saveznom parlamentu.

Schneider, koji dolazi iz istočne savezne pokrajine Tiringije, nije rekao gdje je i kada se točno podvrgnuo postupku presađivanja kose.

Vrijeme zacjeljenja traje neko vrijeme što znači da će konačni rezultati postupka kod Nijemca biti najvjerojatnije vidljivi tek za nekoliko mjeseci.

