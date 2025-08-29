Njemačka i Francuska Rusiji zaprijetile s još sankcija

Njemačka i Francuska u petak su obećale daljnju podršku za ukrajinsku zračnu obranu i obećale dodatno pooštriti sankcije Rusiji kao odgovor na smrtonosne ruske zračne napade na Kijev.

"Unatoč intenzivnim međunarodnim diplomatskim naporima, Rusija nije pokazala namjeru okončati svoju agresiju protiv Ukrajine", rekle su dvije vlade u zajedničkoj izjavi nakon sastanka kancelara Friedricha Merza i predsjednika Emmanuela Macrona na jugu Francuske.

"U svjetlu ruskih zračnih napada velikih razmjera na Ukrajinu i njezinu populaciju i posljedica za našu sigurnost, Francuska i Njemačka će stoga omogućiti dodatnu zračnu obranu Ukrajini", navodi se.

U međuvremenu, dvije zemlje također "razmatraju učinkovito uvođenje i daljnje pooštravanje sankcija potrebnih kako bi se izvršio maksimalan pritisak na Rusiju" da okonča rat što bi u konačnici donijelo mir Ukrajini i Europi.

Dvije nacije su se također dogovorile "o potrebi da se Ukrajini daju uvjerljiva sigurnosna jamstva" koja bi trebala Rusiju odvratiti od ponovnog napada u slučaju da dođe do mirovnog sporazuma.

Međutim, Pariz i Berlin neće slati vlastitu vojsku u Ukrajinu već su se samo obvezali podržavati ukrajinske snage na terenu.

Francuski predsjednik našao se u petak na udaru kritika iz Moskve jer je ruskog predsjednika Vladimira Putina nedavno nazvao "čudovištem pred našim vratima."

Macron, koji je iznio komentar u intervjuu prošli tjedan, meta je učestalih ruskih kritika zbog svoje podrške Ukrajini.

Ruska ministrica vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je novinarima u Moskvi da Macron neprestano ima čudne izjave koje ponekad prelaze granicu pristojnosti i pretvaraju se u "niskorazredne uvrede."

"Ovo je neprilično čelniku države", rekla je Zaharova.

Macron je na zajedničkoj konferenciji za medije s Merzom odgovorio da nikad nije bio vulgaran, nego da je samo rekao ono kako se mnogi u zemljama na koje je Rusija izvršila invaziju proteklih desetljeća osjećaju.

"Kad kažemo da je čudovište pred europskim vratima, izraz koji mnogi koriste, mislim da to opisuje što Gruzijci, Ukrajinci i druge nacije duboko osjećaju", rekao je Macron novinarima.

Također je naglasio da će, ako se Putin do ponedjeljka ne obveže na sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, to značiti da je prevario američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Ako se to ne dogodi do ponedjeljka, roka koji je postavio predsjednik Trump, to znači da je predsjednik Putin još jednom izigrao predsjednika Trumpa", naglasio je Macron.

Zelenskij je ranije u petak također podsjetio na Trumpovu izjavu da će Putinu dati tjedan ili dva da se dogovori o bilateralnom sastanku s ukrajinskim čelnikom prije nego što potencijalno najavi nove korake protiv Rusije.

"Dva tjedna bit će u ponedjeljak. I podsjetit ćemo sve", rekao je Macron.