Njemački povjesničar tvrdi: Vučiću je uspjela provokacija

„Pokušaj posjeta Aleksandra Vučića Jasenovcu je kalkulirana provokacija koja je u potpunosti i uspjela“, rekao je u Alexander Korb u razgovoru za Deutsche Welle.

Korb je rekao kako je Vučić svojom „akcijom“ postigao sve što je htio i isprovocirao zabranu ulaska u Hrvatsku.

„Hrvatsku stranu se takoreći prisililo da učini ono što je učinila, Zagreb nije dozvolio Vučiću ulazak na područje Hrvatske i sad na naslovnicima medija vidimo ono što Vučiću najviše odgovara“, kaže Korb.

On smatra da je Vučić time instrumentalizirao žrtve Jasenovca.

„Radi se o političkoj igrici koju je inicirala vlada Srbije. Igrica u kojoj ni hrvatska vlada nije ostavila najbolji dojam“, smatra Korb. On je mišljenja da je Hrvatska trebala dopustiti ulazak Vučića u Hrvatsku i onda reagirati prosvjednom notom ali smatra da reakcija Zagreba nije bila „histerična“, kako to iznose srbijanski mediji no da se „trebalo reagirati hladne glave“.

Korb predaje na Sveučilištu u Leicesteru i autor je standardnog djela „U sjeni svjetskog rata: masovno nasilje ustaša protiv Srba, Židova i Roma u Hrvatskoj 1941.-1945.“

