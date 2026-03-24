Njemački predsjednik: Američko-izraelski rat protiv Irana krši međunarodno pravo

Kao što nema povratka od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, "neće biti povratka na vrijeme prije 20. siječnja 2025.", kada je američki predsjednik Donald Trump po drugi put ušao u Bijelu kuću, rekao je njemački šef države u neobično oštrim komentarima. "Razdor je predubok i izgubljeno je povjerenje u američku politiku moći, ne samo među našim saveznicima već... diljem svijeta", rekao je Steinmeier na događaju povodom 75. obljetnice njemačkog Ministarstva vanjskih poslova.

Iako je Steinmeierova uloga uglavnom ceremonijalna, njegove riječi imaju težinu u Njemačkoj koja nije službeno osudila rat protiv Irana.

"Naša vanjska politika ne postaje ništa uvjerljivija jednostavno zato što kršenje međunarodnog prava ne nazivamo kršenjem međunarodnog prava", rekao je Steinmeier, bivši ministar vanjskih poslova.

Njemački predsjednik je naglasio da je američko-izraelski rat protiv Irana prema njegovom mišljenju "kršenje međunarodnog prava".

"Nema sumnje da opravdanje o neposrednom napadu na SAD ne drži vodu", dodao je.

Njemački kancelar Friedrich Merz oštro je kritizirao iransko vodstvo i podržao nekoliko ključnih američkih i izraelskih ratnih ciljeva, ali je također poručio da bi Berlin "savjetovao protiv" pokretanja rata da je bio konzultiran unaprijed.

Merz je više puta rekao da Njemačka dijeli "cilj da Iran više ne bi trebao predstavljati prijetnju u budućnosti", ali je istovremeno jasno poručio da se Njemačka neće uključiti u sukob.

Steinmeier je vojnu kampanju nazvao "politički katastrofalnom pogreškom" i "uistinu izbježivim, nepotrebnim ratom".

"Realizam znači da moramo biti pragmatični u odnosima s ovom američkom administracijom i usredotočiti se na naše temeljne interese", rekao je.

Dodao je da "američka vlada ima drugačiji pogled na svijet od našeg, onaj koji ne pokazuje poštovanje prema utvrđenim pravilima, partnerstvu ili teško stečenom povjerenju".

"To ne možemo promijeniti. Moramo se s tim suočiti. Ali ovo je moje uvjerenje: nemamo razloga svrstati se u taj pogled na svijet", dodao je njemački predsjednik.