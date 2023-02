Napisala mu jako lošu kritiku: Ravnatelj baleta kritičarki je razmazao fekalije psa po licu

Bivši plesač, ravnatelj baleta i koreograf Marco Goecke je suspendiran jer je baletnoj kritičarki izmet svog psa razmazao po licu.

Novinarka Frankfurter Allgemeine Zeitunga Wiebke Hüster je napisala kritiku koja se očito baletnom ravnatelju nije svidjela, pa joj je on navodno po llicu razmazao papirnatu vrećicu psećeg izmeta. To sve se događalo tokom pauze na predstavi.

Foto: Christophe Gateau/DPA

Goeckeovu predstavu U nizozemskim planinama, Wiebke Hüster opisala je kao 'naizmjenično ludilo i ubijanje od dosade'.

Kritičarka u šoku

- Kada sam shvatila što se dogodilo, vrištala sam, uhvatila me panika... Uvjeravam vas da to nije bio impulzivan čin - on je ovo planirao. Smatram to činom protiv slobode medija - rekla je kritičarka iz Frankfurter Allgemeine Zeitunga.

Njegova impulzivnoznost. ga je koštala. Naime, državna opera u Hannoveru priopćila je da je Goecke suspendiran jer se njegovo ponašanje ne uklapa s pravilima ponašanja. Također su rekli da je uznemirio javnost, ali i publiku i tako im nanio štetu.

Marco Goecke je u svoju 'obranu' rekao da je tako reagirao jer ga novinarka već godinama 'uništava' kritikama koje piše. No priznao je u intervjuu za televizijsku kuću NDR da 'sredstvo' s kojim je napao novinarku nije baš super, piše The Guardian.

- Djelovao sam impulzivno kad sam je vidio - rekao je Goecke.

- Ona je to meni radila više od 20 godina. I u jednom sam se trenutku zapitao želim li to, te kako bi reagirali drugi ljudi kad bi doživjeli ono što ja doživljavam. Mislim da niti jedna marljiva osoba ne bi to dugo podnosila - zaključio je.

Kazalište u sjevernoj Njemačkoj u kojem Goecke radi od 2019. ga je pozvalo da se ispriča i objasni svoje postupke upravi.

