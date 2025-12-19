Njemački 'slučaj Pelicot': Domar godinama silovao i drogirao suprugu. Sve snimao i dijelio

Sud u Aachenu u petak je osudio 61-godišnjeg školskog domara na osam godina i šest mjeseci zatvora zbog stravičnog niza zločina koji su potresli njemačku i europsku javnost. Proglašen je krivim jer je više od petnaest godina sustavno drogirao, silovao i snimao vlastitu suprugu dok je bila bez svijesti. Snimke je potom dijelio u internetskim grupama, a da žrtva o tome nije imala nikakvih saznanja. Slučaj je odmah povukao jezive paralele sa slučajem Dominiquea Pelicota, Francuza koji je osuđen zbog organiziranja silovanja svoje supruge od strane desetaka muškaraca, piše CNN.

Presuda je donesena godinu dana nakon što je u Francuskoj Dominique Pelicot osuđen na dvadeset godina zatvora. Iako su kazne različite, modus operandi oba zločinca gotovo je identičan: zlouporaba povjerenja unutar braka, korištenje sedativa kako bi žrtvu učinili bespomoćnom i bolesna potreba za dokumentiranjem i dijeljenjem zlostavljanja.

Petnaest godina horora unutar četiri zida

Prema navodima optužnice, 61-godišnji Fernando P., španjolski državljanin, godinama je u njihovom zajedničkom domu u Stolbergu potajno omamljivao suprugu lijekovima. Dok je ona bila bez svijesti, on ju je silovao i sve snimao. Horor se odvijao od 2009. do proljeća 2024. godine. Istražitelji su na njegovim uređajima pronašli goleme količine video materijala koji su poslužili kao ključni dokazi.

Ono što ovaj slučaj čini još gnusnijim jest činjenica da je počinitelj snimke dijelio u zatvorenim grupama na aplikacijama za dopisivanje poput Telegrama. Istražitelji procjenjuju da su tisuće korisnika imale pristup tim morbidnim sadržajima. Zbog zaštite privatnosti žrtve, veći dio suđenja odvijao se iza zatvorenih vrata, a javnost je bila uključena tek prilikom izricanja presude. Tužiteljstvo je tražilo kaznu od deset godina zatvora, dok je obrana smatrala da je prikladnija znatno niža kazna. Sud je na kraju izrekao kaznu od osam i pol godina.

Slučaj otkrili novinari, ne policija

Ključnu ulogu u razotkrivanju ovog monstruoznog zločina odigrao je tim istraživačkih novinara njemačkog formata "Strg F". Oni su istraživali mračne kutke interneta i otkrili mrežu silovatelja na Telegramu. U tim grupama korisnici su otvoreno razmjenjivali savjete o tome kako omamiti žene, koje droge i lijekove koristiti te su bez srama dijelili fotografije i videozapise svojih žrtava.

Novinari su svoje spoznaje predali njemačkim vlastima, što je pokrenulo opsežnu istragu koja je u veljači dovela do uhićenja Fernanda P. na njegovom radnom mjestu, u jednoj osnovnoj školi u Alsdorfu. Od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Istražitelji su naglasili kako nema dokaza da je njegova profesionalna aktivnost na bilo koji način povezana s djelima za koja je osuđen. Ovaj slučaj je, kao i francuski, pokazao zastrašujuću ulogu digitalnih platformi koje mogu postati plodno tlo za organiziranje i prikrivanje najtežih kaznenih djela.

Jezive paralele s francuskim monstrumom

Njemački mediji slučaj Fernanda P. od početka nazivaju njemačkim "slučajem Pelicot". Dominique Pelicot (72) je u Francuskoj osuđen jer je gotovo deset godina drogirao svoju suprugu Gisèle i potom pozivao druge muškarce da je siluju. Procjenjuje se da su je dok je bila bez svijesti silovala najmanje 72 različita muškarca, a zlostavljana je minimalno 92 puta. Njen suprug je sve fotografirao i snimao. Zločini su otkriveni slučajno, nakon što je Pelicot uhićen zbog snimanja žena ispod suknji u supermarketu.

Kada joj je policija otkrila što joj se godinama događalo, Gisèle Pelicot je izjavila da joj se "svijet raspao" te da je "žrtvovana na oltaru poroka". Oba slučaja ogolila su zastrašujuću istinu o tome kako se sustavno i dugogodišnje nasilje može odvijati iza zatvorenih vrata, unutar institucije braka, a da žrtva toga uopće nije svjesna.