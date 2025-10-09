Obavijesti

STRAVA U FRANCUSKOJ

Silovao je Gisele Pelicot, tražio manju kaznu. Sud je produljio

Foto: Manon Cruz

Turčin Husamettin Dogan (44) tvrdio je da je nevin, unatoč eksplicitnim video snimkama prikazanim na sudu na kojima se vidi kako siluje nepomičnu Gisèle Pelicot

Sud na jugu Francuske povećao je kaznu zatvora za jednu godinu jedinom muškarcu koji je osporio svoju osudu za silovanje Gisèle Pelicot. Turčin Husamettin Dogan (44) tvrdio je da je nevin, unatoč eksplicitnim video snimkama prikazanim na sudu na kojima se vidi kako siluje nepomičnu Gisèle Pelicot, piše BBC

Žalbeni sud u Nîmesu odbacio je njegov argument i produljio mu prvotnu devetogodišnju zatvorsku kaznu na 10 godina. Osuđen je za teško silovanje prošlog prosinca, tijekom suđenja na kojem je osuđeno još 50 muškaraca. 

Foto: Manon Cruz

Javni tužitelj Dominique Sié zatražio je od suda da Doganu izrekne 12-godišnju kaznu zatvora, koji je rekao da je i sam bio žrtva, poremećenog supruga  Dominiquea Pelicota koji je dovodio muškarce da mu siluju ženu. 

Nesretnu Gisèle njezin tadašnji suprug Dominique drogirao je više od desetljeća, a silovali su je deseci muškaraca koje je regrutirao putem interneta. Policija je uspjela pronaći muškarce koji su silovali Gisèle zahvaljujući videozapisima koje je Dominique Pelicot snimio tijekom silovanja. 

Od 51 muškarca osuđenog na zatvorske kazne, 17 ih je u početku podnijelo žalbe, ali ih je ubrzo nakon toga povuklo. Husamettin Dogan - oženjeni otac rođen u Turskoj - bio je jedini koji je odlučio iznijeti svoju žalbu na sud.

