Njemački sud odbacio optužbe za silovanje protiv glavnog osumnjičenog u slučaju McCann

Sud u njemačkom Braunschweigu odbacio je mogućnost da se Christianu Brueckneru, kojeg je policija identificirala kao glavnog osumnjičenog u nestanku Madeleine McCann, tamo sudi zbog silovanja u Portugalu, javlja Reuters.

- Sud se ne smatra nadležnim u tom slučaju. Opozvan je i nalog za njegovo uhićenje - kazao je odvjetnik Bruecknera, Friedrich Fuelscher.

Njemački tužitelji prošle godine su optužili Bruecknera za više slučajeva seksualnih prijestupa, za koje vjeruju da ih je počinio u Portugalu od 28. prosinca 2000. do 11. lipnja 2017. godine, navodi Reuters.

Među njima nije slučaj 'Maddie', ali pravni stručnjaci navode kako bi ova odluka mogla značiti da sud nema nadležnost ni u tom slučaju.

Iz tužiteljstva su govorili da imaju 'čvrste dokaze' protiv njega..

- Odluka suda znači da oni nisu nadležni za 'slučaj Maddie' - pojasnio je njegov odvjetnik u odgovoru za Daily Mail.

No za Bruecknera to ne mijenja ništa u ovom trenutku. On ostaje u zatvoru jer je osuđen zbog silovanja. Neće vani prije 2026. godine.

- Pokušavamo shvatiti što se dogodilo. Mi još nismo primili tu odluku. Ne shvaćamo kako druga strana je, jer bismo ih trebali dobiti simultano. Žalit ćemo se - kazao je tužitelj Hans Christian Wolters za Daily Mail nakon pada optužnica za silovanja.

Podsjećamo, trogodišnja Maddie nestala je 2007. godine iz svojeg kreveta dok je bila na odmoru s roditeljima i obiteljskim prijateljima u portugalskom odmaralištu Praia da Luz. Brueckner trenutačno služi zatvorsku kaznu zbog silovanja 72-godišnje Amerikanke u Portugalu.

- Nemam nikakve veze s nestankom te curice. Ja sam u Portugalu dilao drogu i zato je signal mojeg mobitela 'uhvaćen' u blizini kompleksa. Droge bi prebacivao samo noću jer tad sam bio sigurniji od policije - branio se Brueckner nakon što je otkriveno da je bio u blizini mjesta s kojeg je djevojčica nestala.

Svako malo se pojavi netko tko tvrdi da ju je vidio, ili netko tko tvrdi da je ona Maddie, ali svi 'tragovi' su se ispostavili lažnima.



