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PROVODI SE DILJEM SVIJETA

Njemački učenici ostvarili dosad najgore rezultate na PISA ispitu

Piše HINA,
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Njemački učenici ostvarili dosad najgore rezultate na PISA ispitu
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
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Rezultati njemačkih učenika se kreću oko prosjeka svih 90 ispitanih zemalja, što je do sada najslabiji rezultat za njemačke učenike otkako se studija provodi

Njemački učenici su dobili najslabije ocjene do sada u ispitivanju razine obrazovanja PISA što se redovito provodi diljem svijeta u organizaciji OECD-a, priopćeno je u utorak. Rezultati njemačkih učenika se kreću oko prosjeka svih 90 ispitanih zemalja, što je do sada najslabiji rezultat za njemačke učenike otkako se studija provodi. Rezultati njemačkih učenika su lošiji od prve studije provedene 2000. koja je izazvala šok u njemačkom društvu.

Posebice loše njemački učenici prolaze kada je u pitanju razumijevanje teksta. Svega 70 posto učenika koji su u Njemačkoj sudjelovali na testiranju je zadovoljilo minimalne standarde PISA istraživanja. U Kini je istodobno 93 posto ispitanih učenika zadovoljilo ove kriterije.

„Zemlje u kojima se bilježi niska razina razumijevanja teksta u pravilu ostvaruju i lošije rezultate u prirodnim znanostima“, stoji u studiji.

Autori posebice ukazuju na njemački obrazovni sustava koji „potencira razlike“ između pojedinih socijalnih skupina.

Razlika među pojedinim socijalnim skupinama se posebice povećala nakon 2015. kada je u Njemačku pristigao velik broj izbjeglica s Bliskog i Srednjeg istoka.

Predsjednik Udruge poslodavaca Rainer Dulger zatražio je od politike da reagira na rezultate studije.

„Obrazovanje je jedna od temeljnih zadaća države koja mora skrbiti za to da učenici napuste školu s određenom razinom obrazovanja shodno jasno reguliranim standardima“, rekao je Dulger.

I Središnji savez njemačkih obrtnika (ZDH) smatra da ja sadašnja situacija s razinom obrazovanja, posebice u svjetlu manjka stručnjaka, neodrživa.

„Mi nisku razinu obrazovanja možemo samo potvrditi: već godinama nam na daljnju izobrazbu dolaze učenici s nedovoljnim kompetencijama“, stoji u priopćenju ZDH.

Rezultati ispitivanja su, kako naglašavaju autori studije, „rječiti pokazatelj za dugoročni uspjeh gospodarstva“.

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