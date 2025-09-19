Njemački višak u razmjeni sa SAD-om znatno smanjen

Njemačka je u razdoblju od siječnja do srpnja zabilježila višak u trgovini sa SAD-om od 34,6 milijardi eura, manji oko 15 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, objavio je Destatis.

Iznos je ujedno najmanji za razdoblje od prvih sedam mjeseci u godini od pandemijske 2021., napominju statističari.

Još je više pao ukupni njemački višak u razmjeni sa svijetom u razdoblju od sedam mjeseci zaključno sa srpnjem, za čak 21,2 posto, na 121,3 milijarde eura.

Njemačka i dalje bilježi daleko najveći višak u razmjeni sa Sjedinjenim Državama, ali blizu je i plus u trgovini s Francuskom, od 30,4 milijarde eura.

Većina njemačkih isporuka otišla je u srpnju u Sjedinjene Države, ali obujam im je smanjen četvrti mjesec zaredom, kliznuvši na najnižu razinu od prosinca 2021.

U prvih sedam mjeseci ove godine njemački izvoz u SAD pao je za 5,3 posto, na 89,9 milijardi eura u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Uvoz iz SAD-a porastao je pak za 2,2 posto, na 55,3 milijarde eura.

Minus u razmjeni s Kinom poskočio je pak u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci za 54,1 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, na 47,7 milijardi eura. Veći je bio samo u prvih sedam mjeseci 2022. godine kada je iznosio 47,9 milijardi eura, napominju u Destatisu.