Obavijesti

News

Komentari 0
NAJMANJI IZNOS

Njemački višak u razmjeni sa SAD-om znatno smanjen

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemački višak u razmjeni sa SAD-om znatno smanjen
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser

Njemačka je u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci bilježila znatno manji višak u trgovini sa Sjedinjenim Državama, pokazali su u petak podaci statističkog ureda

Njemačka je u razdoblju od siječnja do srpnja zabilježila višak u trgovini sa SAD-om od 34,6 milijardi eura, manji oko 15 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, objavio je Destatis.

Iznos je ujedno najmanji za razdoblje od prvih sedam mjeseci u godini od pandemijske 2021., napominju statističari.

Još je više pao ukupni njemački višak u razmjeni sa svijetom u razdoblju od sedam mjeseci zaključno sa srpnjem, za čak 21,2 posto, na 121,3 milijarde eura.

Njemačka i dalje bilježi daleko najveći višak u razmjeni sa Sjedinjenim Državama, ali blizu je i plus u trgovini s Francuskom, od 30,4 milijarde eura.

Većina njemačkih isporuka otišla je u srpnju u Sjedinjene Države, ali obujam im je smanjen četvrti mjesec zaredom, kliznuvši na najnižu razinu od prosinca 2021.

U prvih sedam mjeseci ove godine njemački izvoz u SAD pao je za 5,3 posto, na 89,9 milijardi eura u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Uvoz iz SAD-a porastao je pak za 2,2 posto, na 55,3 milijarde eura.

Minus u razmjeni s Kinom poskočio je pak u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci za 54,1 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, na 47,7 milijardi eura. Veći je bio samo u prvih sedam mjeseci 2022. godine kada je iznosio 47,9 milijardi eura, napominju u Destatisu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...
Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'
U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'

Ovakvih i sličnih nesreća s električnim romobilima u zadnje vrijeme je, nažalost, sve više. Često su u njih uključeni maloljetnici...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025