Njemački zastupnik: Na granici NATO-a čeka 360.000 Rusa!

Dok Friedrich Merz šalje znakove opreznog optimizma, njegov najvažniji stručnjak za obranu oglašava alarm. 62-godišnji zastupnik Bundesa, Roderich Kiesewetter upozorio je da najkritičnije godine u Putinovom ratu agresije neće početi 2029. godine, kako se ranije očekivalo, već za samo nekoliko dana, piše Build.

Iznio je analizu koja glasi: U Rusiji su tijekom posljednje dvije godine uočeni određeni razvojni trendovi, ali nisu se usudili to reći stanovništvu. Ono što sada svjedočimo jest da je Rusija stacionirala dva korpusa vojske, odnosno oko 360.000 borbeno spremnih vojnika, u Bjelorusiji“ – potpuno nova golema vojska, spremna i sposobna napasti čak i NATO.

Što se tiče šokantnog alarma glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea (58) da „ćemo iskusiti rat poput onoga što su naši djedovi doživjeli, Kiesewetter upozorava.

- Rutte je ranije bio netko tko je sklon umanjivati situaciju, ali sada je shvatio da stvari eskaliraju. Kroz ratnu ekonomiju, Putin trenira stotine tisuća vojnika koji čak nisu ni raspoređeni u Ukrajini - rekao je zastupnik CDU-a.

Rekao je da su 2026. i 2027. ključne te upozorio na hibridno ratovanje.

- Putin uništava infrastrukturu u Ukrajini, što bi moglo natjerati izbjeglice na bijeg, i provodi sabotaže ovdje. Mogu samo upozoriti da ne budemo naivni i mislimo da će Putin odjednom vidjeti zdrav razum ako se sada sastanemo ovdje u Berlinu. Bojim se da su iduće dvije godine ključne - rekao je njemački analitičar.